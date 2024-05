La FFF annonce une très mauvaise nouvelle à l'OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En quête de sa première Coupe Gambardella depuis les années 1970, l’Olympique de Marseille ne pourra pas compter sur trois de ses titulaires pour affronter Nancy en finale le 25 mai prochain.

Contrairement à des clubs comme l’OL, Rennes, Nantes, Auxerre, Monaco ou l’ASSE, l’OM ne peut pas vraiment être considéré comme un club formateur. Il faut dire que les joueurs formés à Marseille font rarement une carrière à l’OM ou même ailleurs. Si les derniers bons joueurs formés au sein du club phocéen sont Maxime Lopez ou Boubacar Kamara, il y a maintenant quelques années que l’OM n’a pas sorti un joueur capable de s’imposer en L1. Si des jeunes comme Gael Lafont, Bilal Nadir, Emran Soglo ou Raimane Daou ont profité de l’enchaînement des matchs et des blessures de certains cadres pour gratter du temps cette saison, aucun d’entre eux n’a réussi à s’imposer complètement dans le groupe pro. Mais à l’avenir, l’OM espère bien avoir des joueurs locaux dans son équipe-type. C’est en tout cas le projet lancé depuis quelques saisons par Pablo Longoria. Et on dirait bien que l’objectif commence à prendre forme puisque pour la première fois depuis 2017, Marseille a réussi à atteindre la finale de la Coupe Gambardella.

L’OM privé de Sternal, Bakola et Sellami en Gambardella

🚨 OFFICIEL



Enzo Sternal, Darryl Bakola et Yanis Sellami sont sélectionnés avec l'Equipe de France U17 pour l'Euro qui se déroulera du 20 mai au 5 juin à Chypre.



Nos minots joueront leur phase de poule face à l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal les 21, 24 et 27 mai prochain… pic.twitter.com/GIPEpppbbX — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 7, 2024

Après un joli parcours, et des succès contre Reims, Rennes ou le PSG, les Phocéens disputeront donc la finale avec l’objectif d’offrir un premier titre dans cette compétition à l’OM depuis 1979, date du seul succès olympien dans cette Coupe de France des jeunes. Mais pour ce match capital pour la formation olympienne, qui a donc rendez-vous avec son histoire le samedi 25 mai prochain au Stade Pierre Mauroy de Lille en marge de la finale de la CDF entre l’OM et le PSG, l’OM ne pourra pas compter sur trois de ses titulaires. Puisqu’Enzo Sternal, Darryl Bakola et Yanis Sellami ont tous été retenus pour disputer l’Euro U17 avec l’équipe de France de José Alcocer. Et sachant que cet Euro commencera pour les Bleuets le 21 mai, soit quatre jours avant la finale de la Gambardella, Marseille devra notamment composer sans son homme à tout faire, Enzo Sternal. Une bien mauvaise nouvelle pour tout le club phocéen, mais si l’OM se retrouve en finale, c’est que l’effectif U18 marseillais est de qualité, donc d’autres joueurs tenteront de prendre la relève des absents pour permettre à Marseille de viser un premier trophée depuis plus de dix ans.