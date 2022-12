Kylian Mbappé coincé par les Anglais, c'était un piège

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Face à l'Angleterre, Kylian Mbappé n'a pas marqué de but et a peiné à se montrer dangereux. Il faut dire qu'il était surveillé de près, notamment par Walker et Henderson. Toutefois, cela lui a permis de montrer un visage plus collectif et utile selon Sabri Lamouchi.

Olivier Giroud, Antoine Griezmann ou encore Hugo Lloris. Contrairement aux autres matchs de l'Equipe de France dans cette coupe du monde, le nom de Kylian Mbappé n'a pas été envisagé pour être homme du match samedi soir. Face à l'Angleterre, le prodige du PSG n'a pas pu se mettre en évidence comme à l'accoutumée. Les Anglais étaient prévenus du danger que représentait le meilleur buteur du tournoi (5 buts) et lui ont offert une garde rapprochée pendant 90 minutes. Kyle Walker a toujours suivi le gamin de Bondy, bien assisté de temps en temps par Jordan Henderson et Bukayo Saka pour ce faire.

Un Mbappé tenu est tout aussi précieux

Ainsi, la copie rendue par Kylian Mbappé est plutôt pauvre du point de vue des occasions créées. Il a rarement mis en danger Jordan Pickford et n'a jamais été en mesure d'augmenter son nombre de buts marqués dans ce Mondial. Mais, ce n'est pas pour autant qu'il a raté son match, bien au contraire. Sabri Lamouchi a apprécié le dévouement au collectif français du joueur parisien. Son altruisme, ses déplacements et son jeu balle au pied ont beaucoup aidé ses partenaires à faire la différence. Lamouchi l'évoque plus précisément dans le journal l'Equipe ce dimanche.

« Je l’ai trouvé très altruiste. Ce qui m’a séduit, c’est qu’il a joué très simplement. Walker était sur lui, et il lui a passé une énorme accélération (56e), mais il a été bloqué le plus souvent, notamment parce que Henderson venait faire une prise à deux. Parfois, Saka s’y mettait en même temps. Mais il a profité de la crainte des Anglais pour faire jouer les autres. Il a trouvé des solutions : cela a permis à Rabiot de plonger dans son dos, à Griezmann d’être libre entre les lignes. Sa fin de match a été précieuse : il a su garder le ballon, temporiser, obtenir des fautes », a t-il confié, séduit par la maturité de Mbappé dans ce difficile match. De quoi mettre un terme au cliché selon lequel Mbappé poursuit prioritairement ses objectifs statistiques en Equipe de France au détriment du succès collectif.