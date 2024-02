Le contrat de Mbappé au Real révélé, c’est surprenant ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le contrat que va signer Kylian Mbappé au Real Madrid a fuité. Et si la prime à la signature est énorme, le salaire est lui très bas pour un joueur de son envergure. De quoi surprendre.

Kylian Mbappé va faire un bond incroyable dans la hiérarchie des salaires des footballeurs mondiaux, mais pas dans le bon sens. La BBC dévoile ce mardi midi qu’un accord total a été trouvé entre le clan Mbappé et le Real Madrid pour son futur contrat, et donc qu'absolument plus rien ne freine sa signature à la Casa Blanca. Comme prévu, l’attaquant français a du faire des efforts sur le plan financier pour rejoindre le club espagnol, mais peut-être que les suiveurs du PSG et du football européen ne s’attendaient pas à une telle dépréciation.

Un énorme effort sur le salaire

Le média britannique annonce tout d’abord un accord trouvé pour un contrat de cinq ans, avec une prime à la signature de 150 millions d’euros, qui sera lissée sur les cinq ans de sa présence à Madrid. Un montant incroyable qui équivaut quasiment à un transfert à ce niveau, et va permettre de « récompenser » le joueur pour son arrivée libre. En effet, sauf arrangement à prévoir avec le PSG, cet argent arrivera directement sur son compte en banque, et ne reviendra donc pas à Paris, ce qui était important aux yeux de Florentino Pérez.

He is set to sign a five-year deal, earning €15m a season, plus a €150m signing-on bonus to be paid over five years.#BBCFootball pic.twitter.com/wmKOGG6e5m — BBC Sport (@BBCSport) February 20, 2024

Mais là où le président de la Maison Blanche a fait fort, c’est au sujet du salaire de Kylian Mbappé sur les cinq ans de son contrat. En effet, alors qu’il était payé 72 millions d’euros par an à Paris, sa fiche de paye va tomber à 15 millions d’euros annuel. De quoi le mettre sous la barre de certaines grosses stars du club, comme David Alaba et ses 20 millions d’euros par an, alors que Toni Kroos et Luka Modric, qui étaient à ce niveau, vont eux aussi baisser d’un cran. Mais surtout, il ne se retrouverait pas au-dessus des joueurs majeurs que sont Vinicius Junior et Jude Bellingham, ce à quoi le Real Madrid tenait absolument dans les négociations. De quoi maintenir un équilibre dans le vestiaire, même si cela représente aussi une petite claque pour Mbappé, qui n’arrive pas comme la star mondiale, mais comme une star parmi les autres.

Mbappé a l'équivalent du 6e du salaire du PSG

Si cette information de la BBC devait se confirmer, cela signifierait que Mbappé diviserait tout de même son salaire par cinq pour rejoindre le Real Madrid. Certes, le PSG paye très bien et peut-être même trop pour convaincre les joueurs de venir et de signer à Paris, mais la différence est colossale. Avec ce niveau de rémunération à 15 ME, cela le met au niveau de certains joueurs qui ne sont même pas titulaires sous Luis Enrique, comme Marco Asensio par exemple, et bien en-dessous de joueurs comme Lucas Hernandez ou Ousmane Dembélé, qui sont des cadres de l’équipe, mais loin d’être des stars mondiales au niveau de Mbappé.

Au dernier niveau de la négociation, la BBC affirme que Kylian Mbappé a en revanche réussi à conserver ses droits à l’image, ce à quoi il tenait et qui pourra lui permettre de gérer ses propres revenus. Avec ses droits à l'image, et sa prime à la signature lissée sur les cinq années, Kylian Mbappé prend néanmoins la tête du classement virtuel des salaires du Real Madrid en incluant les primes, mais le salaire versé va tout de même l'inviter à l'humilité pour son arrivée en Espagne.