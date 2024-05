OM ‍: Longoria, son accord avec Aubameyang va faire hurler

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang est sur toutes les lèvres depuis le début de la semaine, car un départ de l’attaquant de l’OM à la fin de la saison est une possibilité. L’Arabie Saoudite est notamment sur le coup.

Dans son édition de lundi, La Provence a lâché une véritable bombe au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang en dévoilant que sans qualification européenne à la fin de la saison, l’Olympique de Marseille n’avait aucune chance de conserver l’international gabonais. Le média provençal est même allé plus loin en affirmant que l’ancien buteur de Chelsea et du FC Barcelone avait déjà choisi sa prochaine destination. De quoi faire trembler les supporters mais aussi l’état-major de l’OM, qui n’entend pas se séparer de l’homme aux 29 buts toutes compétitions confondues cette saison.

OM : Aubameyang acheté par l'Arabie Saoudite ? https://t.co/YQBqC2wuyw — Foot01.com (@Foot01_com) May 13, 2024

De son côté, Sports Zone est plus tempéré. En effet, le compte insider indique que Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas encore choisi son futur club et même que le numéro 10 de l’Olympique de Marseille prévoyait de rester au moins une saison de plus dans la cité phocéenne. Aubameyang est reconnaissant envers le club olympien, qui lui a fait confiance et qui l’a relancé après sa saison blanche à Chelsea, et n’avait pas l’intention de partir comme un voleur. Son objectif initial était donc de rester, mais Sports Zone ajoute que la très belle saison réalisée par Aubameyang attire logiquement les convoitises.

Longoria ne s'opposera pas à son départ

C’est ainsi que le club saoudien d’Al-Taawoun lui fait les yeux doux et lui propose un très beau contrat pour la fin de sa carrière, avec un salaire bien supérieur à celui qu’il perçoit actuellement à Marseille, où il est de loin le joueur le mieux payé avec des émoluments estimés à 650.000 euros bruts par mois. La question est maintenant de savoir si Pierre-Emerick Aubameyang prendra la décision de quitter l’OM, ou s’il est prêt à refuser l’Arabie Saoudite pour vivre une deuxième saison en Provence. Une chose est en revanche certaine, Pablo Longoria ne retiendra pas son buteur vedette de force car au moment de la signature de l’ancien Stéphanois à l’OM l’été dernier, le président espagnol a promis à Aubameyang de ne pas le retenir en 2024 si jamais il voulait partir. C’était le deal, et Marseille doit maintenant en assumer les conséquences en croisant les doigts pour que « PEA » prenne la décision de rester.