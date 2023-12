Kylian Mbappé, le Real Madrid a déjà sa réponse ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le suspense tire à sa fin pour Kylian Mbappé, lequel pourra révéler publiquement quelles sont ses intentions pour la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain ou ailleurs. A Madrid, on attend avec confiance une décision très rapide.

Les joueurs du Paris Saint-Germain reprennent le chemin de l'entraînement ce vendredi, la pause hivernale étant terminée. Mais bien évidemment, c'est dans les coulisses du leader de la Ligue 1 que se joue actuellement une partie de son avenir. Car six mois après les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG pourrait voir filer sa troisième star, Kylian Mbappé. S'il est évident que Nasser Al-Khelaifi ne vendra pas son attaquant français au mercato d'hiver, le joueur de 25 ans peut lui annoncer dès la semaine prochaine où il jouera la saison prochaine. C'est actuellement le secret le mieux gardé du monde, mais Kylian Mbappé a déjà probablement la réponse, et à en croire un journaliste espagnol, le Real Madrid connaît également déjà les intentions du joueur parisien.

Madrid déjà informé par Mbappé ?

Juanfe Sanz, journaliste proche du Real Madrid et qui collabore notamment à l'émission El Chiringuito, l'a révélé, Florentino Perez sait assurément ce qu'a décidé Kylian Mbappé. « Je suis convaincu que le Real Madrid connaît les intentions de Mbappé », a confié le journaliste espagnol, qui pense que quoi que décide le numéro 7 du PSG, il n'arrivera pas dans les meilleures conditions possibles à Santiago-Bernabeu compte tenu des événements des saisons précédentes. A ses côtés, sur le plateau de l'emblématique émission footballistique, Pedro Bravo, autre journaliste proche de Madrid, est, lui aussi, persuadé que tout est déjà écrit dans le feuilleton Mbappé. « Y a-t-il quelqu'un qui croit que Mbappé n'est pas clair sur ce qu'il va faire de son avenir ? », s'est interrogé, avec malice, le journaliste, persuadé qu'il n'y a plus aucun suspense.

Pour l'instant, et même si ce vendredi France 3 a ressorti une interview de Kylian Mbappé datant d'avril 2023, l'attaquant du Paris Saint-Germain est resté totalement silencieux sur ce sujet. Parti à la neige pendant les vacances de Noël, la star tricolore du PSG sait cependant que dès le 1er janvier, il devra sortir de son mutisme pour dire ce qu'il fera dans six mois. En fin de contrat avec le PSG, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale ne peut plus réellement se cacher et au douzième coup de minuit, dimanche soir, Mbappé aura probablement des révélations à faire. Les supporters parisiens n'attendent que cela.