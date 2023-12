Mbappé à la neige, l'Espagne a les boules

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le 1er janvier 2024 se rapproche et la pression monte autour de Kylian Mbappé. En Espagne, on commence à sérieusement craindre que le scénario ne se passe pas comme cela était prévu avec la star du PSG.

Actuellement partis à la montagne avec son père et son frère comme on a pu le voir sur des photos diffusées sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé n’a pas l’air de se prendre la tête avec un sujet qui passionne déjà tout le monde, et pas seulement les supporters du Paris Saint-Germain. Dans six jours, le footballeur français de 25 ans sera en position de discuter de son avenir, puisque son contrat avec les champions de France s’achève le 30 juin 2024. De quoi permettre aux clubs intéressés par la star français de sortir du bois et d’afficher clairement leurs intentions. Pendant que Mbappé se roule dans la neige, le foot retient son souffle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Durant des années, la signature de Mbappé au Real Madrid ne faisait aucun doute, et les médias espagnols se délectaient d’avance d’accueillir le joueur parisien, au point même parfois d’en profiter pour humilier le PSG et évidemment le Qatar. Mais ces dernières semaines, le vent tourne et le nom de Kylian Mbappé donne quelques aigreurs d’estomac de l'autre côté des Pyrénées. A quelques jours de ce 1er janvier synonyme de liberté contractuelle pour le Kid de Bondy, Madrid n’apparaît clairement plus comme la seule piste sérieuse et cela est arrivé aux oreilles de nombreux journalistes madrilènes.

Mbappé inquiète le Real Madrid

Dans un long article évoquant le mercato d’hiver, Oscar Mendez, journaliste du quotidien Relevo, parle bien bien sûr de Kylian Mbappé. Et il avoue sans faux semblant que la concurrence est désormais énorme pour Florentino Perez et le Real Madrid afin de s’attacher les services du champion du monde 2018. « L'attaquant français fera une nouvelle fois partie des joueurs qui vont provoquer d’innombrables rumeurs dans les semaines à venir. Le contrat du joueur français se termine en juin 2024 et à partir de la semaine prochaine, il est libre de négocier avec n'importe quel club. Le Real Madrid tentera à nouveau, mais le club ne fera pas des folies après avoir reçu plusieurs claques dans le passé. La Premier League sera également aux aguets et l'option d’une prolongation avec les Parisiens n'est même pas exclue », fait remarquer Oscar Mendez. Les certitudes de l'été dernier ont totalement disparu, d'autant que depuis quelques jours les noms de Liverpool et de Manchester United reviennent de plus en plus. Sachant que Jean-Claude Blanc, ancien dirigeant du PSG, est désormais attendu chez les Red Devils depuis qu'Ineos a investi 1,4 milliard d'euros dans le club anglais, les rumeurs ne devraient pas se calmer.