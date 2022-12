Révélations sur l'incroyable empire de Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Véritable star de la Coupe du monde et de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'est pas uniquement efficace sur les terrains. Sur le plan du marketing et du business, l'attaquant du PSG fonce à toute allure.

Déjà taulier de l’équipe de France à 23 ans, Kylian Mbappé est arrivé au Qatar avec d’énormes ambitions, et il fait absolument tout pour les justifier. Déjà meilleur buteur de la Coupe du monde, le Français porte les Bleus vers les quarts de finale, où il sera aux prises avec l’Angleterre. Tout un pays craint l’aura et l’efficacité de l’attaquant de l’équipe de France, qui s’est fait connaître en Ligue 1, mais est déjà une star mondiale du football. Les journaux espagnols font les choux gras de ses pérégrinations au PSG, et notamment de sa vraie-fausse signature au Real Madrid l’été dernier.

Marques déposées, il va dépasser Cristiano Ronaldo

Le fait qu’il soit déjà champion du monde, adoubé par de grands sportifs dans le monde du football ou ailleurs, qu'il possède le plus gros salaire d'un footballeur en activité et que le président Emmanuel Macron l’appelle pour l’inciter à rester à Paris, fait de Kylian Mbappé une machine de guerre à la Cristiano Ronaldo. Cela veut dire pas seulement sur le terrain, où il entend bien marquer les prochaines années de son empreinte, mais aussi au niveau du développement de sa marque, son nom, ses réseaux et sa popularité.

Ainsi, alors qu’il est encore jeune à seulement 23 ans, Kylian Mbappé se bâtit en toute discrétion un véritable empire sur lequel le média espagnol El Imparcial, a enquêté. Le journal généraliste madrilène est allé fouiller dans le développement des sociétés et des marques déposées par l’ancien monégasque, pour se rendre compte que le clan Mbappé préparait déjà un avenir de grande envergure pour la star du PSG. Ainsi, Kylian Mbappé a déposé cinq marques auprès de l’office de la propriété intellectuelle européenne, soit une de moins que le footballeur le plus populaire qu’est Cristiano Ronaldo. Et encore, cette première place de CR7 ne va pas durer, car Kylian Mbappé a deux nouvelles marques déposées qui devraient bientôt être homologuées.

L’attaquant du PSG a décidé de protéger tout ce qui pouvait se rapprocher du phénomène qu’il représente, en déposant ainsi l’association de son prénom et de son nom, mais aussi ses initiales en tant que marque, et même sa célébration avec les mains sous les aisselles que l’on ne peut pas commercialiser sans passer par lui. Mbappé a aussi fait enregistrer un dessin avec le logo d’une de ses activités de solidarité, et même l’une des citations les plus connues : « Moi, tu ne me parles pas d’âge ». Impossible donc de faire un jingle, une émission ou une chanson faisant une référence directe à cette sortie restée célèbre sans avoir à faire aux avocat du joueur.



Si pour le moment, Mbappé s’est déjà associé avec des marques de vêtements, les développements envisagés sont nombreux puisque le champ économique possible de ses activités concernent les bijoux, les ceintures, les jouets et les jeux vidéo, ainsi que d’autres domaines. Dans quelques semaines, Mbappé sera donc le footballeur qui a déposé le plus de marques en vue d’un développement futur de ses activités, bien loin devant les deux de Karim Benzema ou de Neymar par exemple. Toutefois, cette activité débordante n’étonnera certainement personne, tant Kylian Mbappé prend au sérieux tous les aspects de sa vie, et que son modèle de développement à l’américaine touche aussi bien son incroyable confiance en lui sur le terrain, que ses envies de créer un véritable empire dans les années à venir, qui ira bien au-delà du football et du sport.