Kylian Mbappé, son apparition surprise fait un carton

Par Guillaume Conte

A la veille du choc face au PSG, Kylian Mbappé est allé fêter l'anniversaire d'un groupe de supporters du PSG. Une apparition appréciée et qui démontre son attachement au club.

Très peu bavard dans la presse, même s’il a assumé ses responsabilités après l’élimination face au Bayern Munich et lors de sa prise du brassard en équipe de France, Kylian Mbappé s’est confié peu avant le match du PSG face à l’OL, ce dimanche soir au Parc des Princes. A l’occasion de l’anniversaire d’un groupe de fans, la K-Soce Team est venu à la petite fête prévue à cet effet, ainsi que plusieurs joueurs parisiens. A la veille de la rencontre de Ligue 1, l’attention a été appréciée et l’attaquant du Paris SG a même pris le micro pour s’exprimer, remercier les supporters de leur soutien, et reconnaitre que les résultats n’avaient pas été à la hauteur des espérances cette saison.

Un discours humble et volontaire

Une prise de parole sans chichi qui a forcément fait son effet, alors que Mbappé est bien le rare joueur à qui les supporters n’ont rien à reprocher sur ces dernières années. « Je parle aussi au nom de tous les joueurs, de tout le club, de ceux qui n’ont pas pu venir, pour vous témoigner l’importance que vous avez pour nous. On ne peut pas toujours le manifester, malheureusement. On voudrait faire plus, on peut faire plus, on peut toujours faire plus. Mais voilà, vous dire que ce n’est pas nous avec vous, c’est nous tous ensemble. Je sais que cette année n’a pas été la meilleure. On n’a pas répondu aux attentes du club, aux vôtres et aux nôtres aussi. On veut continuer tous ensemble pour bien finir la saison et gagner le championnat », a livré Kylian Mbappé, toujours aussi irréprochable dans sa communication.

Un discours qui a fait l’unanimité, et qui doit aussi être suivi des faits avec l’idée de s’imposer face à l’OL pour quasiment assurer le 11e titre de champion de France en cas de succès. A cette occasion, la K-Soce Team devrait donc fêter son anniversaire et a prévu de sortir les fumigènes, soit au début du match, soit à la 15e minute pour célébrer leur 15e année d’existence. Cela risque de faire un peu de fumée, mais le PSG sait que ses supporters sont toujours là, même si le Parc des Princes regrette de ne pas vibrer un peu plus longtemps au printemps ces dernières saisons.