Mbappé et Madrid humiliés jusqu'au bout par le PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid a dévoilé ce mercredi son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025. Des tuniques blanches que de nombreux supporters vont floquer au nom de Kylian Mbappé, mais cela n’est pas encore possible sur le site officiel du club merengue.

Lundi soir, la nouvelle est tombée. La signature est désormais officielle, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines années. Dans un communiqué laconique, le club merengue a simplement dévoilé l’existence d’un accord avec le capitaine de l’Equipe de France pour un contrat jusqu’en juin 2029. Pour l’heure, le Real Madrid est resté très sobre en ce qui concerne la venue de l’ancien Parisien dans la capitale espagnole. Et pour cause, contractuellement, Kylian Mbappé est toujours lié au PSG jusqu’au 30 juin.

Mbappé n'a jamais aimé le PSG, la violente attaque https://t.co/9kKpJSEQBc — Foot01.com (@Foot01_com) June 5, 2024

C’est d’ailleurs pour cette raison que pour l’heure, le Real Madrid n’est pas autorisé à vendre des maillots au nom de Kylian Mbappé, et cela alors que la Casa Blanca a dévoilé ce mercredi son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025. « Nous ne pouvons pas imprimer des maillots avec le nom d’un joueur qui appartient à un autre club » a indiqué une source proche du Real Madrid à l’AFP. A l’heure où le champion d’Europe et d’Espagne en titre vient de dévoiler sa nouvelle tunique, il est donc totalement impossible pour l’instant d’acheter un maillot au nom de Kylian Mbappé, et cela même si plusieurs supporters ont déjà été aperçues avec le maillot du Real Madrid, floqué avec le numéro neuf.

le Real Madrid interdit de vendre des maillots Mbappé

Des maillots achetés sur des sites officieux puisque le club merengue a pour l’instant l’interdiction de vendre des maillots au nom du capitaine de la France. Dès le 1er juillet en revanche, nul doute que le club de Florentino Pérez verra son nombre de ventes exploser. Pour sa première saison en Liga, Kylian Mbappé portera le n°9, libre depuis le départ de Karim Benzema il y a un an. En revanche, dès la saison 2025-2026, il y a fort à parier que le joueur tricolore portera le n°10 que Luka Modric laissera vacant lors de son départ. Par ailleurs, le Real Madrid a fait savoir à l’AFP qu’elle ne pouvait pas non plus utiliser l’image de Kylian Mbappé à des fins marketings et cela jusqu’au 30 juin.