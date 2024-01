Merci et au revoir, Dugarry vire Mbappé du PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Comme il y a deux ans, Kylian Mbappé peut discuter avec tous les clubs en vue d'un transfert libre l'été prochain. Doit-il quitter le PSG qui lui a tout concédé ? Oui, répond Christophe Dugarry. Le niveau sportif de Mbappé en dépend fortement.

En ce début janvier, Kylian Mbappé a un vrai mal de tête et les fêtes de fin d'année n'en sont pas du tout responsables. Comme en 2022, le Français arrive à un tournant de sa carrière. Son contrat au PSG expire en juin prochain et il ne l'a toujours pas prolongé. Il peut discuter dès maintenant avec tous les clubs européens de son choix. Contrairement à 2022, le dilemme rester au PSG ou aller au Real Madrid n'est pas assuré. Un transfert en Premier League dans des formations comme Liverpool ou Manchester United, voire un départ au Bayern Munich sont des options réalistes. Parfait gestionnaire de sa carrière, Kylian Mbappé risque d'être dans le flou cette fois-ci.

Mbappé stagne en Ligue 1, son départ est inévitable

En effet, Kylian Mbappé est en position de force au PSG où il enchaîne les buts et où sa parole est écoutée jusqu'au sommet du club. Néanmoins, après 7 ans à Paris, poursuivre sa carrière à l'étranger n'a jamais été aussi tentant. Mbappé aurait plus de chances de soulever enfin la Ligue des champions, notamment au Real Madrid (14 fois vainqueur de la C1). Christophe Dugarry fait partie de ceux qui lui conseillent de quitter le PSG cet été. Toutefois, pour le champion du monde 1998, le palmarès n'est pas en tête des priorités dans cette décision. Si Mbappé doit quitter le PSG et la Ligue 1, c'est surtout pour progresser. Dans le championnat de France, l'attaquant atteint un plafond de verre.

🗣️ Christophe Dugarry : "C'est un très grand joueur... Mais j'espère qu'il va partir, du fond du cœur." pic.twitter.com/QwwuY2Pa2F — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 2, 2024

« C’est un très grand joueur, je lui souhaite le meilleur. J’espère qu’il va partir du fond du cœur parce que je pense qu’il stagne. Je trouve que dans ses duels, ses un contre un, il est de plus en plus prévisible. Je trouve qu’il manque un peu de force, de caractère dans le combat. Je trouve qu’il disparaît trop souvent de certains matchs. Je trouve que dans l’attitude, avec les bras levés de plus en plus, il envoie quelque chose d’assez négatif. Il a voulu tous les « pouvoirs », il a voulu être le leader de l’équipe. On le sent un peu « petit garçon », on a l’impression que le costume est parfois un peu trop grand. […] Je le sens un peu perdu. Après, on peut comprendre avec ce qu’il s’est passé au dernier été où ils l’ont mis de côté. Ça fait quelques mois que ça sent pas bon du côté du PSG », a t-il expliqué dans Rothen s'enflamme sur RMC. Un raisonnement qui se heurte à une réalité : en Equipe de France, Kylian Mbappé est plus efficace et brillant jour après jour même en étant resté au PSG.