Rodri remporte le Ballon d'Or 2024, Madrid crie au scandale ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

La rumeur relayée depuis 24 heures était donc vraie, c'est Rodri, l'international espagnol de Manchester City qui a été désigné Ballon d'Or 2024 ce lundi soir au théâtre du Chatelet. L'absence de Vinicius et du Real Madrid fait évidemment du bruit. Côté tricolore, Kylian Mbappé se classe sixième.

Il y avait de nombreuses stars installées dans les fauteuils du Châtelet, mais ce sont surtout les absents qui se faisaient remarquer. Car même si les organisateurs claironnaient que le secret était absolu concernant le vainqueur du Ballon d'Or, depuis dimanche soir, la rumeur enflait que ce n'était pas Vinicius qui serait le lauréat 2024, mais Rodri. Et cela alors que le Brésilien avait chambré samedi soir lors du Clasico en affirmant à un joueur du Barça qu'il serait à Paris lundi pour prendre le Ballon d'Or.

Ayant, lui aussi, entendu ces bruits de couloir, Florentino Perez a rapidement eu confirmation que Vinicius Jr ne serait pas le lauréat, et le président du Real Madrid a donc annulé l'avion qui devait emmener la délégation madrilène à Paris, préférant ne pas assister au sacre du joueur de Manchester City alors que sa formation a été élue équipe de l'année et que Carlo Ancelotti a été désigné meilleur entraîneur de l'année.

De quoi provoquer un séisme en Espagne, surtout à Madrid où on ne digère pas cet affront fait à la star du Real Madrid. Cependant, malgré ce mouvement d'humeur, cela n'a cependant pas empêché la cérémonie d'avoir lieu et en encore moins Rodri de devenir le premier footballeur espagnol à gagner le Ballon d'Or depuis 64 ans. En 1960, Luis Suarez, milieu de terrain espagnol décédé l'an dernier, qui avait devancé Puskas, Seeler et Di Stefano alors qu'il jouait au Barça.

Le Real Madrid crie au scandale

Vinicius not winning the ballon dor is one of the biggest robberies in the history of football. pic.twitter.com/Jcc3T4PrwN — Janty (@CFC_Janty) October 28, 2024

Voir Rodri décrocher le Ballon d'Or 2024 n'est pas non plus un scandale, contrairement à ce que dit le Real Madrid, car à 28 ans, le milieu de terrain sort d'une saison durant laquelle il a gagné le titre de champion d'Angleterre avec Manchester City et surtout l'Euro avec l'équipe d'Espagne dont il était le capitaine. Évidemment, Vinicius a remporté la Ligue des champions et la Liga avec le Real Madrid, mais il n'a pas vraiment brillé avec l'équipe du Brésil. Et l'attitude de Vinicius est parfois agaçante, là où Rodri est plutôt du genre discret. C'est George Weah, lui-même Ballon d'Or en 1995 et ancien président de la République du Libéria, qui a remis le Ballon d'Or au joueur de Man City et de l'Espagne.

Au moment de choisir le lauréat du Ballon d'Or 2024, le jury de journalistes a donc privilégié le joueur de Manchester City à l'attaquant du Real Madrid, Jude Bellingham se classant à la troisième place. En Espagne, les médias proches des Merengue hurlent déjà au complot mené par l'UEFA, co-organisateur du Ballon d'Or, qui voudrait ainsi se venger de Florentino Perez, qui tente toujours d'organiser le Super League.

Classement du Ballon d'Or 2024

1. Rodri (Man City et Espa)

2. Vinicius Jr (Real Madrid et Bré)

3. Jude Bellingham (Real Madrid et Ang)

4. Dani Carvajal (Real Madrid et Esp)

5. Haaland (Man City et Nor)

6. Kylian Mbappé (PSG et Fra)

7. Lautaro Martinez (Inter et Arg)

8. Lamine Yamal (Barça et Esp)

9. Toni Kroos (Real Madrid et All)

10. Harry Kane (Tottenham et Ang)