Xavi presse Lionel Messi, le Barça n'attend plus que lui

Arabie saoudite, Barcelone ou peut-être Miami, l'avenir de Lionel Messi reste incertain. Beaucoup d'observateurs et de supporters rêveraient le voir revenir en Catalogne. Xavi le pense également et a tenté à sa manière d'envoyer un message à son ancien coéquipier.

La passion plus forte que l'argent ? C'est ce qu'espèrent les supporters du FC Barcelone concernant Lionel Messi. La Pulga, qui va quitter le PSG, n'a pas encore communiqué sa future destination. Si l'Inter Miami reste une option, deux voies principales sont surtout proposées à l'Argentin. Celle d'un retour au FC Barcelone et celle d'une arrivée en Arabie saoudite, moyennant un salaire démentiel. Un milliard d'euros sur deux saisons, une somme qui ferait douter les joueurs les plus confiants et même Messi. Depuis l'annonce de l'offre d'Al Hilal, Messi réfléchit à signer dans le club de Riyad. Mais, rien n'a encore officiellement filtré au sujet de ce transfert.

Le FC Barcelone aussi est un peu décontenancé par l'offre saoudienne. Il faut dire que le club catalan a des soucis financiers depuis plusieurs années, notamment au niveau de la masse salariale. Il paraît impossible à Joan Laporta de s'aligner sur les montants proposés par Al Hilal. Reste l'argument du cœur et de la passion. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Valladolid, Xavi a tenu à complimenter de nouveau Messi. Evoquant le possible transfert de son ex-coéquipier, l'entraîneur catalan lui a mis la pression. Le Barça a fait ce qu'il avait à faire dans ce dossier et le choix en revient désormais uniquement à Messi.

Xavi on Leo Messi: His return is up in the air. It depends on many things...”. 🚨🔵🔴 #FCB



"He's a spectacular footballer and he's a person I'm friends with. We will see if it can happen or not. It also depends on the intention and desire Leo has".