Wahi dit oui à Lens, il débarque pour 30 ME ‍!

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Elye Wahi fait partie des révélations de Ligue 1 ces dernières saisons. Sur le départ de Montpellier, l'attaquant français a fait son choix.

Montpellier a su faire d'Elye Wahi l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1 ces derniers mois. L'attaquant de 20 ans a de grandes ambitions dans sa carrière et souhaite déjà quitter le MHSC cet été. Wahi ne manque pas de prétendants et Montpellier sait qu'il pourra faire une très belle opération concernant le natif de Courcouronnes. Francfort, West Ham et le RC Lens se démènent pour rafler la mise au sujet d'Elie Wahi. Et apparemment, c'est bien le club Sang et Or qui aura le dernier mot.

Wahi, le RC Lens fait le coup parfait

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ELYE WAHI (@e.wahi7)

Selon les informations de Foot Mercato, l'attaquant français doit quitter Montpellier dans les prochaines heures pour s'engager à Lens. Sa visite médicale est même prévue dès ce samedi. De son côté, Mohamed Toubache Ter confirme cette information en donnant plus de détails, notamment au niveau du prix que les vice-champions de France devront débourser pour contenter Montpellier. Au total, Lens va payer 27 millions d'euros (+3M€ bonus) aux Héraultais alors que Wahi s'apprête à signer un contrat de 5 ans avec la formation entrainée par Franck Haise. Une très belle opération en tout cas réalisée par Lens, qui remplacera Loïs Openda avec l'une des plus grandes pépites du football français. Parfait également pour espérer faire illusion en Ligue des champions. Une compétition que beaucoup de Lensois vont découvrir cette saison. Elye Wahi aura une belle carte à jouer pour se mettre encore plus en valeur. Assurément une bonne nouvelle aussi pour la Ligue 1, qui va conserver une pépite XXL.