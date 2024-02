Vinicius drague Hakimi au Maroc, état d'alerte au PSG

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid, son ami Achraf Hakimi pourrait le suivre. Du côté des joueurs madrilènes, on a en tout cas commencé l'opération séduction.

Le Real Madrid va faire une opération énorme en recrutant enfin Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France sera au début d'un nouveau projet avec en tête de tout gagner et de devenir certainement le plus grand joueur de l'histoire du club merengue. Pour l'accompagner à Madrid, Mbappé ne manquera pas de talent. Sans doute qu'il apprécierait aussi la venue de son grand ami du PSG, Achraf Hakimi. Le Marocain connait bien le club espagnol pour y avoir déjà joué. Il n'a jamais caché son amour pour le Real Madrid et son désir d'un jour y évoluer de nouveau. Selon certaines sources, dont Sports Zone, Hakimi est désireux de quitter le PSG. Un signal entendu par certains joueurs du Real, qui s'en donnent à coeur-joie pour envoyer leur message.

Hakimi, les fans du PSG s'agacent déjà

Ces dernières heures, Vinicius Jr, présent au Maroc, en a profité pour poser avec un maillot d'Achraf Hakimi. Pour les fans du PSG, pas de doute, il s'agit d'un appel du pied mais surtout d'une provocation alors que le club de la capitale a encore des échéances très importantes à jouer. Via X, les Parisiens n'ont pas manqué d'exprimer leur dégoût. « Ça va on vous dérange pas les gars ??? Nan parce que sinon vous pouvez directement aller finir la saison à Madrid ça ira plus vite hein Mbappé et Hakimi » ; « Faut pas avoir fait science po pour comprendre leur petit jeu mdrrrr » ; « Vinicius fanfaronne beaucoup pour quelqu’un qui va finir dans l’ombre de kyk’s » ; « Il va vite me saouler lui aussi je le sens » ; « Enrique aurait dû demander à Hakimi si lui aussi il partait à Madrid et pas à Ethan » ou encore « Si Hakimi vient à chouiner cet été pour retrouver son maître à Madrid je suis Paris je lui fais une petite Ben Arfa ou Ekitike , blocage à Paris et cirer le banc », pouvait-on voir sur le réseau social récemment acquis par Elon Musk. Attention au PSG car les tensions montent et Luis Enrique devra gérer son vestiaire et les envies de départ des uns et des autres.