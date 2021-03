Dortmund : 250 ME, Haaland va exploser le record de Neymar

Dans : Mercato.

Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland est probablement le joueur le plus bankable du monde sur le marché des transferts. Une donnée parfaitement connue par le Borussia Dortmund, qui a donc fixé un prix exorbitant pour son attaquant.

Erling Haaland est arrivé comme un ovni sur la planète du football européen. Révélé aux yeux du grand public avec le club autrichien du RB Salzbourg en 2019, l'international norvégién a ensuite pris son envol pour le Borussia Dortmund. Dans le cadre d’un transfert de 20 millions d’euros, qui apparait aujourd’hui comme le casse du siècle, le joueur de 20 ans a rejoint la Bundesliga, l’un des meilleurs championnats au monde. Avec une certaine réussite. Puisqu’après une première année convaincante, le « Cyborg » confirme son statut de top player. Pour valider cela, il suffit de regarder sa fiche de statistiques, sur laquelle on voit qu’Haaland a marqué plus de buts (31) qu’il n’a disputé de matchs (30) cette saison. Et c’est en Ligue des Champions, où le niveau est pourtant le plus élevé, que la nouvelle pépite brille le mieux.

Haaland, l'homme des records

Le 9 mars dernier, lors de la qualification de son équipe pour les quarts de finale de C1, où le BvB retrouvera Manchester City, Haaland est devenu le premier joueur à inscrire quatre doublés de suite dans la compétition. Un record qu’il a agrémenté d’un autre, vu qu’il est le premier joueur à avoir marqué 20 buts, en 14 matchs, en Champions avant son 21e anniversaire. Cristiano Ronaldo, Leo Messi ou Kylian Mbappé n’avaient pas fait mieux. Preuve qu’Haaland est oiseau rare. Pas étonnant donc de voir que les plus grands clubs européens se l’arrachent. Le Real Madrid, Manchester City, Chelsea et Manchester United sont notamment à l’affût dans ce dossier. Mais même si le Borussia devra vendre son joyau un jour, sachant qu’Haaland aura vite envie d’intégrer un top club pour viser tous les trophées, Dortmund ne le lâchera pas à n'importe quel prix.

Dortmund réclame 250 ME pour son crack

Selon les informations d’El Chiringuito, la formation de la Ruhr n'écoutera aucune offre en dessous des 250 millions d’euros. Une information que le média espagnol a récupéré auprès de Josep Pedrerol, un proche du Real Madrid. Ce qui signifie donc qu’Haaland ne bougera pas lors du prochain mercato, alors que les clubs traversent une énorme crise depuis de longs mois… En tout cas, Haaland a tout pour faire exploser le record du transfert le plus cher de l’histoire, détenu par Neymar, passé du Barça au PSG pour 222 ME en 2017. Un record que le Norvégien pourrait se disputer avec Mbappé, si le champion du monde français venait à partir en direction du Real Madrid ou de Liverpool. On n’a pas fini d’entendre parler de ces deux-là dans les années à venir !