Une offre de 100 millions pour Naples, le PSG est innocent

Alors que le Paris Saint-Germain essaye tant bien que mal de convaincre Naples de céder Victor Oshimen, une offre de près de 100 millions d'euros est arrivée sur la table du géant italien. Et ce n'est pas l'œuvre de Paris.

Meilleur buteur de la Serie A avec 26 buts inscrits, Victor Oshimen a été l'un des grands artisans de l'excellente saison de Naples. Le buteur nigérian n'est pas le seul à avoir été prépondérant dans le succès des Napolitains. Khvicha Kvaratskhelia est considéré comme l'autre perle rare des Partenopei. S'il est convoité par toute l'Europe sur le mercato, le Géorgien est présenté comme invendable par Aurelio De Laurentiis. Pourtant, le président de Naples a reçu une offre de 95 millions d'euros selon les informations de Todo Fichajes. Une immense offre, qui n'est pas à l'initiative du PSG pour Victor Oshimen mais bien de Newcastle pour Kvaratskhelia. La formation anglaise, récemment qualifiée pour la Ligue des Champions et qui vient de s'offrir les services de Sandro Tonali pour 70 millions d'euros veut poursuivre son marché en Italie.

Newcastle explose son budget pour Kvaratskhelia, Naples refuse

Auteur de 19 buts et de 20 passes décisives la saison passée, Khvicha Kvaratskhelia a été la révélation en Europe. Élu meilleur joueur de la Serie A mais également meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, l'attaquant de 22 ans est promis à un bel avenir. Meilleur passeur de la Serie A avec 13 caviars distribués, l'ancien joueur du Rubin Kazan a tapé dans l'œil de Newcastle qui offre presque 100 millions d'euros à Naples. Une offre bien supérieure à celle dépensée par les Italiens il y a un an pour recruter Kvaratskhelia en provenance du Dinamo Batoumi (10 millions d'euros). Mais insuffisante pour faire plier les exigences de De Laurentiis qui ne compte pas se séparer de sa pépite géorgienne. Et le boss du Napoli sait être dur en affaire quand il le faut.