Un retour de Rabiot au PSG ? L'OL s'en mêle !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

La Juventus rêve d'attirer Leandro Paredes en son sein. Toutefois, le recrutement du milieu argentin du PSG n'est pas donné et il pourrait donner lieu à un échange avec Adrien Rabiot. Mais, le milieu de terrain français est aussi convoité par l'OL dans le même temps.

Même les plus grands clubs d'Europe doivent maintenant compter leurs sous et être patient dans leur recrutement. C'est notamment le cas de la Juventus qui, après plusieurs saisons de dépenses importantes, doit être malin au mercato. C'est d'autant plus difficile que les Bianconeri viennent de connaître deux saisons compliquées en Serie A. Pour remonter la pente, ils ont listé certains joueurs parmi lesquels Leandro Paredes. Le milieu argentin du PSG est désiré pour venir garnir un entrejeu turinois défaillant ces derniers temps. Mais, il va falloir payer le club parisien qui ne va pas faire de cadeaux à son homologue transalpin.

Duel PSG-OL pour Adrien Rabiot

La Juventus est prêt à donner 15 millions d'euros pour Paredes quand les Parisiens en attendent le double. Pour faciliter la transaction, le club turinois est prêt à offrir un joueur en échange. Selon le média italien Sportmediaset, cela pourrait être Moise Kean ou plus probablement Adrien Rabiot, lequel avait quitté le PSG libre pour Turin en 2019. Cependant, un club n'est pas d'accord avec cette transaction, c'est l'OL.

Selon ESPN, les Lyonnais lorgnent sur l'ancien milieu parisien qui ne possède plus qu'un an de contrat à Turin. Rabiot pourrait venir densifier le milieu de terrain lyonnais et remplacer Houssem Aouar annoncé partant. Ce dossier ne s'annonce pas facile pour l'OL car la Juventus tient à Leandro Paredes et devrait privilégier la piste de l'échange avec le PSG. De plus, pas sûr que les Lyonnais puissent supporter le salaire turinois d'Adrien Rabiot.