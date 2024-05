L1 ‍: Le Havre fait un pas vers le maintien

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

32e journée de Ligue 1

Stade Océane

Le Havre bat Strasbourg : 3 à 1

Buts : Kechta (24e, 65e), Ayew (90e+6) pour le HAC; Guilbert (86e) pour Strasbourg

Une semaine après avoir ramené un point du Parc des Princes, l'équipe du Havre a fait un grand pas vers le maintien en s'imposant ce samedi à domicile contre Strasbourg (3-1). Grâce à une efficacité offensive qui fait son retour au meilleur moment, le club haut-normand menait 2-0 suite à un doublé de Kechta et semblait filer vers la victoire. Mais Guilbert relançait le suspense en réduisant le score à la 86e. Cependant, en toute fin de match, Ayew signait le troisième but havrais et tuait définitivement le suspense. Au classement, le HAC passe quatorzième avec trois points d'avance sur Metz, 16e et barragiste et à égalité avec Nantes. Pour Strasbourg, il n'y a plus rien à attendre cette saison.