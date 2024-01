Un gros mercato au Bayern, le PSG applaudit

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Deuxième de Bundesliga, le Bayern est encore loin de son meilleur niveau. De quoi pousser Thomas Tuchel à demander un mercato audacieux cet hiver, notamment au milieu. Le club bavarois a 7 cibles dont deux Français et un futur adversaire du PSG en C1.

Pour la première fois depuis plus de 10 ans, la couronne du Bayern Munich est menacée en Allemagne. Les Bavarois ont trouvé à qui parler en la personne du Bayer Leverkusen, leader invaincu du championnat à la trêve. Le parcours quasi parfait du Bayern Munich en Ligue des champions (16 points sur 18) ne fait pas oublier les difficultés dans le jeu des Bavarois. Thomas Tuchel a compris l'urgence de la situation tout comme le bénéfice du mercato hivernal sur ses troupes. Le Bayern a besoin de sang neuf, notamment au milieu et en défense centrale.

Zubimendi (Real Sociedad) pour 60 ME au Bayern ?

Selon Bild, Thomas Tuchel veut écarter le duo allemand du milieu de terrain Leon Goretzka-Joshua Kimmich. L'entraîneur du Bayern a deux cibles pour son entrejeu : Joao Palhinha (Fulham) que le Rekordmeister voulait déjà transférer l'été dernier pour 65 millions d'euros. L'autre joueur visé est l'Espagnol de 24 ans Martin Zubimendi. Ce transfert ferait plaisir à l'ancien club de Tuchel, le PSG. En effet, Zubimendi est l'un des cadres de la Real Sociedad, futur adversaire du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions dans un mois. La clause libératoire de Zubimendi a été fixée à 60 millions d'euros par le club basque. Une somme que le Bayern espère réduire quand même.

En parallèle, Tuchel veut un nouveau défenseur central pour remplacer De Ligt, longtemps blessé en première partie de saison. L'ancien entraîneur du PSG a cinq noms en tête : Ronald Araujo (Barcelone), Giorgio Scalvini (Atalanta), Arnau Martinez Lopez (Gérone) et les Français Clément Lenglet et Raphael Varane. Un plan ambitieux pour refaire du Bayern Munich, une force crainte en Allemagne et surtout en Europe. Cela ferait par contre bien moins l'affaire du PSG...