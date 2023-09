Un ancien buteur de l’OM signe dans un club de stars

Club vedette de D4 anglaise depuis qu’il a été racheté par les acteurs hollywoodiens Rob McElhenney et Ryan Reynolds, Wrexham découvre le championnat professionnel en Angleterre.

Une équipe suivie de près sur le plan médiatique, et qui va tenter de se dépêtrer des interminables divisions anglaises pour se rapprocher de l’élite. Le club gallois s’est en tout cas offert une recrue qui va certainement rappeler quelques souvenirs aux supporters de l’OM. En effet, la formation de D4 anglaise a récemment perdu son buteur vedette sur blessure, et a trouvé son réconfort en Steven Fletcher. Le buteur écossais avait effectué une pige assez rocambolesque à l’OM, où il était arrivé en prêt le dernier jour du mercato de janvier en 2016 en provenance de Sunderland. Une époque où absolument rien n’allait à Marseille, qui avait terminé à une pathétique 13e place de Ligue 1.

INTERVIEW | Steven Fletcher's first interview as a Wrexham AFC player



Hear from the former Scottish international, as he joins the Red Dragons until the end of the season.



🔴⚪ #WxmAFC