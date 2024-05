Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite sur le coup, un journaliste se lâche

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM vendue au mois de juin à l'Arabie Saoudite pour en faire un club parmi les plus ambitieux en Europe ? Une perspective qu'un journaliste marseillais ne voit absolument pas venir, et c'est surtout l'équipe à reconstruire avec Pablo Longoria qui l'intéresse.

La fin de saison est désormais imminente, alors que l’OM va jouer le match le plus important de sa dernière ligne droite ce jeudi soir à Bergame. Après le match nul 1-1 à l’aller, les Olympiens doivent repartir avec un résultat positif en Italie pour aller de nouveau en finale de l’Europa League. Un beau parcours qui peut sauver une saison décevante, ce qui a eu le don de relancer ces derniers mois les rumeurs autour de la vente de l’OM. En effet, alors que Frank McCourt a clairement mis de côté la formation provençale, l’idée de le voir laisser un investisseur avec des moyens financiers supérieurs prendre le relai est souhaitée chez les supporters marseillais. Mais malgré les effets d’annonce et la date annoncée du mois de juin, absolument rien ne laisse réellement apparaitre un rachat par le PIF, le fameux fonds d’investissement de l’Arabie Saoudite qui aurait envie de concurrencer le PSG en France.

Dans ces conditions, il serait temps d’arrêter d’espérer un rachat, et se concentrer sur le sportif, la saison en cours et celle à venir, et laisser Pablo Longoria mener sa barque. C’est le souhait de Nicolas Filhol, journaliste pour FC Marseille et qui fait le constat simple que rien ne bouge dans le dossier de la vente du club phocéen. Dès lors, il serait bon de se concentrer sur autre chose. Surtout que, le journaliste pousse le bouchon encore plus loin, et s’il voit bien que l’Arabie Saoudite ne fait pas un forcing énorme pour racheter l’OM, on peut même imaginer selon lui une vente qui aurait lieu par Frank McCourt, mais en faveur d’un acheteur au profil complètement différent.

L'Arabie Saoudite pas si intéressée que ça

« On est tellement parasité par cette histoire de vente aux Saoudiens depuis des années. Il y a eu des gens qui en ont parlé, il y a surement eu quelque chose, des contacts, et des tentatives d’approches. Si McCourt ne veut pas vendre et des acheteurs pas si intéressés que ça, il faut arrêter avec cette histoire de vente. Cela abime un peu toute l’actu autour de l’OM. C’est le mythe, le Graal que tout le monde cherche que tu trouveras à la hauteur que tu imagines. Peut-être que l’OM ne sera jamais racheté par un état saoudien ou un à richissime investisseur, et que McCourt va le vendre quelqu’un qui ne fera pas d’investissements démentiels. Il faut arrêter de vivre dans l’espoir de ça. Si tu as un bon coach et un bon projet, je dis pourquoi pas, Longoria a déjà proposé des choses intéressantes, il ne faut pas tout jeter », a lancé Nicolas Filhol, persuadé qu’il ne faut absolument pas passer l’été à espérer une vente de l’OM, et plutôt se concentrer sur les fonctions et les agissements de Pablo Longoria, la recherche d’un futur entraineur et l’effectif qui va avec les ambitions du club.