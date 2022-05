Tchouaméni, son transfert atteint 100 millions d’euros !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Priorité du PSG lors du mercato estival, Aurélien Tchouaméni va finalement rejoindre le Real Madrid pour un montant copieux.

Auteur d’une saison phénoménale avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a confirmé son immense talent lors de ses premières sélections avec l’Equipe de France. Courtisé par le Paris Saint-Germain, qui en avait fait sa grande priorité pour renforcer son milieu de terrain lors du mercato estival, mais également par Liverpool, Aurélien Tchouaméni va finalement rejoindre le Real Madrid. Et à en croire les informations de Foot Mercato, le montant du transfert va atteindre des niveaux délirants. En effet, le média dévoile que l’opération entre l’AS Monaco et le Real Madrid se rapproche de la barre symbolique des 100 millions d’euros bonus compris. Une somme que les dirigeants monégasques n’auraient sans doute pas imaginé il y a encore quelques semaines.

Tchouaméni au Real pour 100 ME bonus compris

Vexés par le refus de Kylian Mbappé de rejoindre la capitale espagnole, les dirigeants du Real Madrid ont fait le choix de mettre le paquet dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Il y a quelques jours, ils ont transmis à Monaco une offre atteignant les 80 millions d’euros. Cette proposition a été améliorée au cours des dernières heures avec l’ajout de nombreux bonus susceptibles de faire atteindre les 100 millions d’euros au transfert de l’international français. Ces dernières heures, Monaco et le Real Madrid échangeaient sur les derniers détails pour finaliser la transaction. Les derniers obstacles devraient être levés dans les jours à venir et Aurélien Tchouaméni va officiellement devenir un joueur du Real Madrid. Liverpool et le PSG ont tenté le coup jusqu’au bout mais ils sont hors course. La décision du joueur, qui a primé, semble désormais définitive. En rejoignant le Real Madrid, le milieu de terrain de l’ASM ne sera pas dépaysé puisqu’il retrouvera trois joueurs français : Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et le possible futur Ballon d’Or en la personne de Karim Benzema.