Mercato : La raison pour laquelle Naples a recalé Cristiano Ronaldo

Alors qu'il signera officiellement son nouveau contrat à la Juventus lundi, Cristiano Ronaldo aurait très bien pu poursuivre sa carrière au Napoli.

Après neuf saisons de bons et loyaux services, au cours desquelles il a marqué 450 buts en 438 matchs, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid. Parti par la grande porte suite à un triplé en Ligue des Champions, à l'instar de Zinedine Zidane, l'attaquant portugais a décidé de découvrir un nouveau grand championnat européen la saison prochaine. Puisqu'après la Premier League avec Manchester United et la Liga, CR7 évoluera en Serie A. Depuis la semaine dernière, son transfert à la Juve est officiel, même s'il ne paraphera son bail jusqu'en 2022 que lundi. Pour cette transaction record, La Vieille Dame a déboursé 112 millions d’euros, et sortira 120 ME de sa poche pour payer le salaire de sa nouvelle star.

Une opération colossale qui a freiné plus d'un club. En effet, la Gazzetta dello Sport révèle que le Napoli a tenté sa chance dans ce dossier. L'agent Jorge Mendes aurait même offert les services de Cristiano au président De Laurentiis, mais Naples n'est jamais entré en négociations avec le quintuple Ballon d'Or car la somme réclamée dépassait le chiffre d'affaires du club, ce qui aurait pu mettre en péril tout le travail napolitain. Si l'intérêt de CR7 pour Naples est « une source de fierté pour le club », le jeu n'en valait pas la chandelle, surtout pour un joueur de 33 ans...