Sergio Ramos prend une gifle à Séville

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Après deux années mitigées passées au PSG, Sergio Ramos a toujours faim et souhaite poursuivre sa carrière au haut niveau. Alors qu'un retour au FC Séville a été évoqué, les portes se referment brutalement pour l'Espagnol.

Entre blessures à répétition, méforme et motif d'espoir, Sergio Ramos aura vécu une drôle d'aventure au Paris Saint-Germain. Défenseur central légendaire du Real Madrid et de la sélection espagnole, le champion du monde a passé deux saisons particulières à Paris. Si la dernière a été plus concluante, le club de la capitale a préféré ne pas prolonger le joueur de 37 ans. Sergio Ramos est désormais libre sur le mercato, et en quête d'un nouveau défi. La presse espagnole a notamment évoqué la possibilité d'un retour au FC Séville, son club formateur. Un retour alléchant sur le papier et intéressant pour le joueur qui disputerait ainsi la Ligue des Champions. Néanmoins, l'option a été très vite écartée par José Maria del Nido Carrasco.

Séville ferme la porte à un retour de Sergio Ramos

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Au cours du dîner de gala de la Liga, et dans des propos rapportés par le journal Marca, le vice-président du FC Séville a fermé la porte à un retour de Sergio Ramos. « Sergio Ramos n'est pas une option pour Séville en ce moment. C'est un joueur magnifique, issu de notre système de formation. Cependant, il n'y a rien entre lui et Séville » a déclaré le dirigeant du club andalou. Le défenseur va donc devoir se trouver un autre club. Des destinations plus exotiques s'offrent à lui comme l'Arabie saoudite où sont ses anciens coéquipiers Karim Benzema et Cristiano Ronaldo évoluent ou encore la MLS avec l'Inter Miami qui vient d'accueillir l'un de ses plus grands rivaux et collègue pendant deux ans au PSG, Lionel Messi. Malgré son âge, le roc espagnol a toujours l'envie d'évoluer au plus haut niveau et ne compte pas raccrocher les crampons tout de suite.