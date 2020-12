SCO : Bahoken fait une grosse touche en Premier League

Dans : Mercato.

Au SCO d'Angers depuis 2018, Stéphane Bahoken pourrait rapidement découvrir la Premier League.

Transféré de Strasbourg à Angers en 2018, Stéphane Bahoken s'est vite imposé comme un cadre de Stéphane Moulin. En 70 rencontres disputées avec le club angevin, il a trouvé les filets à 23 reprises. Des performances qui attisent forcément les convoitises, notamment des clubs de Premier League. En fin de contrat en 2022, le Camerounais n'a pas l'intention de prolonger. Bien qu'il ait récemment déclaré vouloir terminer la saison à Angers, l'intérêt de formations anglaises peut changer la donne. Et parmi les clubs intéressés, c'est Wolverhampton qui semble le mieux armé.

Avec la perte de Diogo Jota vendu à Liverpool pour 45 millions d'euros et surtout la grave blessure de Raúl Jiménez, les Wolves sont à la recherche d'un renfort sur le plan offensif. En effet, depuis l'absence de leur buteur vedette, le club entraîné par Nuno Espírito Santo est en grande difficulté offensivement. Adama Traoré n'a ni marqué ni délivré la moindre passe décisive en championnat cette saison. Si Neto et Podence enchaînent les bonnes performances, ce ne sont pas de véritables numéros 9. Fabio Silva, quant à lui, est encore trop frêle malgré un potentiel certain. D'après les informations du site Football Insider, les dirigeants anglais auraient fait de l'angevin leur priorité en vue du mercato hivernal. Actuellement 12e de Premier League avec seulement 21 buts inscrits, les Wolves verraient d'un bon oeil l'arrivée d'un buteur déjà auteur de 5 réalisations cette saison en Ligue 1. Malgré une volonté certaine de conserver son joueur jusqu'à la fin de la saison, une offre importante pourrait faire plier les dirigeants angevins, dans un contexte économique difficile.