Mercato : Bye-bye le PSG, Coutinho débarque à Arsenal !

Dans : Mercato, PSG, Liga, Premier League.

Régulièrement durant ce mercato, Philippe Coutinho a été associé au Paris Saint-Germain dans le cadre notamment d’un potentiel échange avec Neymar. Mais désormais, il ne faudra plus compter sur le Brésilien du Barça pour renforcer l’attaque du champion de France en titre puisque L’Equipe affirme qu’il va être prêté… à Arsenal. Aucune information n’a pour l’instant filtré concernant les modalités de ce prêt, à savoir si celui-ci est payant et surtout, s’il comporte une option d’achat. Pour rappel, le FC Barcelone avait déboursé 145 ME pour le déloger de Liverpool en janvier 2018…