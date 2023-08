Schmeichel à Chelsea, le transfert surprise de l’été

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Si Chelsea est actuellement en train de boucler l'arrivée de Moisés Caicedo contre un montant record en Premier League, les Blues étudient également le dossier d'un gardien pour pallier le probable départ de Kepa Arrizabalaga.

De retour à un poste de numéro 1 à Chelsea, Kepa Arrizabalaga a poussé Édouard Mendy vers la sortie. Le portier sénégalais a rejoint l'Arabie saoudite, malgré de très bons premiers mois avec le club londonien. Les Blues sont en pleine reconstruction et modifient complètement leur effectif. Récemment, c'est Moisés Caicedo qui est en train de parapher son contrat pour signer avec Chelsea. Un montant de plus de 130 millions d'euros est évoqué. Ce qui serait le transfert le plus onéreux de l'histoire du mercato en Premier League. Toutefois, l'écurie anglaise va devoir recruter un gardien en panique. En effet, avec la blessure de Thibault Courtois, le Real Madrid a fait de Kepa une priorité pour remplacer temporairement le Belge qui va être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Le portier espagnol va probablement quitter Chelsea très prochainement, qui va devoir lui trouver un remplaçant en de toute urgence.

Schmeichel de retour en Premier League, le transfert choc

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Si Chelsea a son nouveau numéro un au poste de gardien de but avec Robert Sánchez, une doublure est primordiale, notamment pour les matchs de Coupe. Selon les informations du journal The Guardian, le dernier douzième de Premier League la saison passée a jeté son dévolu sur Kasper Schmeichel si Kepa devait réellement rejoindre le Real Madrid. Le gardien danois a connu une saison mitigée à l'OGC Nice, qui semble désormais faire confiance à Marcin Bulka comme titulaire indiscutable. L'ancien héros de Leicester City pourrait donc faire son retour dans le championnat anglais, en tant que doublure de Robert Sánchez. Le média anglais affirme que Kepa devrait être prêté une saison au Real Madrid, et que Chelsea va chercher un autre gardien pour la saison 2023/2024.