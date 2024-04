L'OM a son Drogba, la Ligue Europa tremble

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Jeudi soir, l'OM reçoit l'Atalanta en demi-finale aller de la Ligue Europa. En grande confiance et en feu en C3, Pierre-Emerick Aubameyang aura un rôle énorme à jouer.

L'OM a l'occasion de sauver sa saison dès jeudi soir lors de la réception de l'Atalanta au Stade Vélodrome en demi-finale aller de la Ligue Europa. Les Phocéens ont pris de la confiance en gagnant face au RC Lens ce dimanche soir en Ligue 1. Comme bien souvent, la lumière est venue de Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré des débuts difficiles, l'ancien d'Arsenal ou encore du Barça marche sur l'eau et apporte toute l'efficacité dont l'OM a besoin. Un grand attaquant enfin trouvé qui rassure les fans et observateurs à Marseille. Pour Karim Bennani, l'OM pourrait de nouveau se hisser en finale avec cet Aubameyang aux allures de Didier Drogba version 2004.

Aubameyang futur héros de l'OM ?

L'OM est-il fin prêt pour l'Atalanta ?



"Sur le papier il y a match face à Bergame" @KarimBennani_ 💬#EDG pic.twitter.com/bU49g4G6uJ — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) April 29, 2024

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son analyse sur le sujet. « Quand vous analysez la semaine de l'OM contre Nice à 10 et le match contre Lens, l'équipe peut sortir en confiance. C'est la semaine idoine. Aubameyang, on n'a plus ce débat autour du grand attaquant. Ils ont trouvé un attaquant tellement prolifique, même plus qu'Alexis Sanchez. Quand vous avez un joueur comme ça, ça fait penser à Drogba qui emmène l'OM en finale de Ligue Europa. Sur le papier, l'équipe était moins forte qu'aujourd'hui. Ils ont du talent aujourd'hui. Veretout, Harit, Clauss... Il y a match sur le papier contre l'Atalanta », a notamment indiqué Karim Bennani, plus confiant que jamais pour l'OM avant son match aller des demi-finales de la Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame ce jeudi soir au Stade Vélodrome. Pour rappel, Aubameyang est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa avec 60 réalisations, rien que ça.