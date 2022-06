Salah au Real Madrid, Pérez prépare son coup !

Le Real Madrid a déjà frappé fort sur le marché des transferts avec les arrivées d'Aurélien Tchouameni et d'Antonio Rudiger. Mais les Merengue pourraient encore surprendre...

Le Real Madrid sort d'une saison quasiment parfaite avec comme titres remportés, la Liga et la Ligue des champions. La quatorzième de l'histoire du club merengue. Mais le Real Madrid n'est jamais rassasié. Pour continuer à gagner des titres majeurs, cela passera notamment par le recrutement de nouveaux joueurs au mercato. Déjà, Aurélien Tchouameni et Antonio Rudiger ont débarqué dans la capitale espagnole. Deux ajouts majeurs à un effectif déjà rempli de talents. Et si Florentino Pérez disait récemment que le Real Madrid ne comptait plus faire de folies sur le marché des transferts, le président madrilène a plus d'un tour dans sa manche. Selon les informations du Sun, les champions d'Europe pourraient tenter leur chance dans le dossier Mohamed Salah.

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg