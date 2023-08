Rennes bloque le départ d'un joueur à 30 millions

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

À quelques jours de la fin du mercato estival, les transactions risquent de s'emballer. Le Stade Rennais qui a déjà beaucoup recruté pour améliorer son effectif, espère conserver ses meilleurs éléments, notamment dans le secteur défensif.

Rennes a été particulièrement actif sur le marché des transferts cet été. Et alors que le mercato estival est encore ouvert jusqu'au 1er septembre, le club breton est en passe de perdre quelques joueurs. Singulièrement Jérémy Doku qui devrait prochainement rejoindre Manchester City, pour remplacer Riyad Mahrez, transféré en Arabie saoudite. Outre le départ de l'ailier belge, le Stade Rennais pourrait également perdre Arthur Theate. Le défenseur central est l'un des patrons des Rouge et Noir et Bruno Génésio ne peut pas se permettre de le voir partir, surtout après le départ d'Hamari Traoré. L'ancien capitaine a rejoint la Real Sociedad et Rennes a donc perdu un élément défensif très important. Si l'Équipe a annoncé que le RB Leipzig était prêt à formuler une offre de 30 millions d'euros pour Arthur Theate, cela n'affole pas les Rennais.

Leipzig force avec Arthur Theate, Rennes n'écoute pas

Comme le rapporte Ouest-France, le Stade Rennais ferme complètement la porte à un transfert du joueur de 23 ans. Arrivé l'été dernier au Roazhon Park en provenance de Bologne, Arthur Theate s'est imposé comme une valeur sûre du onze de départ du SRFC. Impossible pour Génésio de se passer de lui Car si Rennes s'est grandement renforcé au niveau de son milieu de terrain et que son secteur offensif est déjà très bien fourni, la défense se présente comme le maillon faible de l'équipe. Il reste encore du temps pour que le dossier évolue, mais à moins d'une offre impossible à refuser, il y a peu de chances pour que Rennes accepte de vendre l'international belge (8 sélections). Arthur Theate est donc bien parti pour continuer avec Rennes, club qui nourrit de grandes ambitions pour cette saison.