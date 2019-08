Mercato : Suso réclame 6ME par an, l'OL et l'OM toussent

Dans : Mercato, OL, OM, Serie A.

C'est devenu une habitude, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille se croisent chaque année au mercato, même si le club de Jean-Michel Aulas a désormais des moyens financiers dont Jacques-Henri Eyraud ne dispose pas. Dernier cas en date de cet intérêt commun supposé de l'OL et de l'OM, celui de Suso. Et cela même si l'international espagnol de l'AC Milan, dont le prix estimé, à savoir 37ME, positionne plutôt du côté de Lyon que de Marseille. Mais il n'empêche, Tuttosport affirme ce dimanche qu'Alessandro Lucci, l'agent de Suso, a sondé l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille concernant un transfert possible du joueur milanais.

A priori, l'OL et l'OM ne se seraient pas enflammés sur ce dossier, et ce sont les exigences salariales de Suso qui auraient fait reculer les deux clubs français. En effet, le joueur espagnol de l'AC Milan réclame 6ME net par saison, ce qui est évidemment une très coquette somme en L1. Pour l'instant, Alessandro Lucci est donc dans l'attente d'un possible retour des dirigeants des deux formations de Ligue 1, mais l'appétit de Suso pourrait bien tuer dans l'oeuf la possibilité d'un transfert d'ici la fin du mercato estival 2019. A moins que le joueur milanais et son agent redeviennent raisonnables.