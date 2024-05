Textor déjà déchainé, l'OL regarde au Barça

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL compte bien continuer sur sa lance cet été, et se positionne sur des dossiers chauds, comme le souhait du FC Barcelone d'offrir Victor Roque en prêt. La pépite brésilienne a un profil très alléchant.

Aller chercher des Brésiliens dès qu’ils explosent dans leur pays, tel est le leitmotiv de nombreux clubs européens qui n’hésitent désormais pas à payer le prix fort au mercato pour trouver une nouvelle pépite capable de porter leur équipe. Le Real Madrid et le PSG sont habitués à ce genre de paris, et le FC Barcelone s’y met également. C’est comme cela que le club catalan a fait venir Vitor Roque, véritable OVNI du football brésilien puisqu’il avait signé son premier contrat professionnel à 16 ans avec Cruzeiro avant d’être immédiatement transféré à Paranaense. Il y a un an, le FC Barcelone décidait de mettre le paquet sur ce buteur déchainé dans le championnat brésilien, et le faisait donc signer pour 30 millions d’euros, et 30 millions d’euros de bonus éventuels. Arrivé en janvier 2024, Vitor Roque a connu beaucoup de difficultés à s’adapter, lui qui compte 13 apparitions et deux buts. A seulement 19 ans, il n’y a rien d’inquiétant pour l’attaquant, mais ses dirigeants ne sont pas forcément du même avis, et estiment qu’un prêt ou un beau transfert permettra de remplir les caisses et de s’offrir un joueur plus confirmé.

L'OL en concurrence avec cinq clubs dont MU et Nice

C’est ce que révèle Mundo Deportivo, pour qui la course est désormais ouverte pour s’offrir la pépite brésilienne, qui est tout de même déjà international avec la Seleçao depuis l’an dernier. Pour le moment, la piste d’un prêt est privilégiée, et plusieurs clubs sont déjà sur les rangs. Dont l’Olympique Lyonnais, qui se joint à Naples, Nice, le Bétis Séville, le FC Séville et Manchester United pour récupérer l’avant-centre la saison prochaine. Du beau monde donc pour récupérer un joueur un peu poussé dehors par le club catalan, qui doit aussi faire avec les contraintes du fair-play financier espagnol, qui pourrait empêcher Vitor Roque d’être inscrit sur la liste des joueurs en Liga la saison prochaine. Autant dire que les chances de le voir quitter la Catalogne sont grandes, et un échange avec Joao Felix pour l’envoyer à l’Atlético de Madrid a même été évoqué, mais aucun accord n'a été trouvé. Autant dire que l’OL compte bien tenter sa chance pour faire venir un jeune buteur qui pourrait dynamiter l’attaquant lyonnaise, très voire trop dépendante d’Alexandre Lacazette ces deux dernières saisons.