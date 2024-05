OM ‍: Enquête ouverte pour un salut nazi au Vélodrome

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, près de 3.000 supporters de l’Atalanta étaient présents au Vélodrome pour assister à la demi-finale aller de l’Europa League entre l’OM et le club de Bergame (1-1).

Aucun incident majeur ne s’est produit avant la rencontre, ni à la sortie du stade. Il faut dire que le dispositif de sécurité était conséquent au Vélodrome, avec plus de 1.000 policiers déployés en marge de la rencontre. En revanche, les supporters de l’Atalanta Bergame, qui étaient près de 3.000 dans le parcage visiteurs, se sont fait remarquer avec des gestes inadmissibles qui ont poussé le préfet de police des Bouches-du-Rhône à saisir le procureur de la République de Marseille.

Les supporters de l'Atalanta se font remarquer

Une enquête a été ouverte à la suite de la publication de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Sur l’une d’entre elle, on peut voir distinctement un supporter de l’Atalanta imitant un singe, en direction du virage Nord des supporters de l’Olympique de Marseille. Sur une seconde vidéo, c’est un salut nazi qui est effectué par un supporter de l’Atalanta présent dans le parcage visiteur. Des gestes absolument interdits et inadmissibles qui vont donc faire l’objet d’une enquête de la part du Procureur de la République de Marseille et à laquelle l’UEFA sera sans doute très attentive à six jours du match retard à Bergame.