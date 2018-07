Real : Un crack en approche pour remplacer Cristiano Ronaldo ?

Dans : Mercato, Liga.

Le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin ne fait quasiment plus aucun doute. Pour un peu plus de 120ME, le Portugais va donc rejoindre le champion d’Italie, un transfert encore impossible à envisager il y a deux semaines. Interrogé par Foot Mercato, le journaliste espagnol de la COPE Antonio Ruiz s’est exprimé au sujet de la succession de Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole. Et selon lui, le champion d’Europe en titre prépare du lourd pour le remplacer. Sinon, il n’aurait pas validé le départ du Ballon d’Or. Il évoque notamment la signature rapide d'un « crack »...

« Si le Real Madrid laisse Cristiano partir, c’est parce que le Real Madrid le veut. Parce que si le Real ne voulait pas entendre parler d’un départ, il l’aurait prolongé et donné ce qu’il voulait pour que Ronaldo se sente important. Mais là, en ouvrant la porte à un transfert pour 100M€, le Real Madrid estime que le cycle CR7 est terminé. S’ils ouvrent la porte à Ronaldo, c’est parce qu’ils ont quelque chose derrière. Les départs cumulés de Zidane et Ronaldo sont un problème parce qu’ils représentaient l’âge doré du Real. Mais Madrid va agir très vite comme ils l’ont fait avec Lopetegui. Ils vont s’activer très rapidement pour recruter un crack » a expliqué le journaliste de la COPE, généralement bien renseigné. Reste désormais à savoir quelles seront les cibles du Real pour remplacer CR7. Ces derniers jours, deux noms sont revenus avec insistance : ceux de Neymar et d’Eden Hazard…