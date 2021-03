Real Madrid : Le vestiaire drague déjà Cristiano Ronaldo

Dans : Mercato.

L'avenir de Cristiano Ronaldo est remis en cause en raison du niveau affiché par la Juventus Turin. Le Portugais est le bienvenu au Real Madrid pour un retour fracassant.

L’élimination de la Juventus Turin dès les 1/8e de finale de la Ligue des Champions a de grosses conséquences. Trois ans après son arrivée, Cristiano Ronaldo n’est même pas parvenu à atteindre les demi-finales de « son » épreuve, et cela l’agace au plus haut point. Tellement qu’un départ cet été, à un an de la fin de son contrat, n’est plus du tout utopique. Le PSG a immédiatement été annoncé comme un possible point de chute, mais depuis une semaine, c’est le nom du Real Madrid qui revient. CR7 en a été le fleuron pendant quasiment 10 ans, et depuis son départ, le club espagnol peine aussi à retrouver son lustre en Coupe d’Europe. L’idée fait en tout cas son chemin, que ce soit dans la presse locale, ou bien au sein des joueurs madrilènes. Ainsi, alors que l’avenir de Sergio Ramos est aussi en suspens, c’est Vinicius Junior qui s’est exprimé sur un possible retour du Portugais dans la Maison Blanche. Et visiblement, le Brésilien y est déjà favorable.

« Cristiano Ronaldo est une légende du club. Il a réussi tellement de choses ici. Je ne peux pas en dire plus car je ne sais pas ce qu’il se passe en coulisses, mais il sera toujours le bienvenu ici », a prévenu l’ailier du Real Madrid, pour qui tout indique que cette opération est réalisable cet été. A alors 36 ans, Cristiano Ronaldo possède toujours une forme physique et un sens du but qui peuvent rendre des services à n’importe quelle équipe européenne, y compris les plus prestigieuses. Reste maintenant à savoir si le Real Madrid, désireux de tout miser sur un joueur plus jeune comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland, envisagera de se tourner vers le quintuple Ballon d’Or si les opérations menant au Français ou au Norvégien venaient à se compliquer.