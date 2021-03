PSG : Mbappé au Real, l'énorme coup de froid

Dans : PSG.

Le Real Madrid n'aura pas les moyens de se payer Kylian Mbappé cet été, et cette confidence au sujet de l'attaquant du PSG vient d'un certain Javier Tebas.

Encore auteur d’un doublé contre Lille en Coupe de France après être sorti du banc de touche, Kylian Mbappé a montré qu’il était bien parti pour terminer la saison en boulet de canon. Une réussite qui lui permet aussi de se mettre en avant à l’heure où les discussions pour son avenir se multiplient. Le PSG rêve de le prolonger, mais pour le moment, c’est silence radio à ce sujet. De quoi faire le bonheur du Real Madrid, qui rêve toujours de le recruter l’été prochain, notamment si Nasser Al-Khelaïfi est poussé dans ses retranchements. Mais même en cas de situation délicate, puisque le Paris SG ne voudra pas perdre son joyau pour zéro euro en juin 2022, il faudra tout de même sortir des arguments financiers pour convaincre le joueur et le club parisien. Et ça, c’est quasiment mission impossible pour quelqu’un qui connait très bien la situation économique des ténors espagnols. Il s’agit de Javier Tebas, président de la Ligue espagnole et qui a toujours milité pour l’arrivée des stars en Liga. Mais cette fois-ci, que ce soit pour Haaland ou Mbappé, pour le Real Madrid ou le Barça, Javier Tebas ne se fait aucune illusion.

« C'est très invraisemblable et improbable que ces joueurs puissent jouer en Liga. J'aimerais qu'ils viennent, mais il faut être réaliste. Je ne pense pas que l'un de ces deux joueurs, ou les deux, soient en Liga l'an prochain. Cristiano Ronaldo fait encore des différences, c'est toujours un génie et un homme fait au Real Madrid, ce serait beau », a livré dans des propos rapportés par EuropaPress, le patron du football professionnel espagnol. De quoi redistribuer les cartes en vue de cet été, notamment avec les rumeurs insistantes faisant état de la volonté de Cristiano Ronaldo de revenir au Real Madrid. Pour le moment, la priorité du Real Madrid reste tout de même de faire signer l’un des deux prodiges du football mondial, en raison de leur efficacité et de leur jeunesse.