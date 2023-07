PSG ‍: Wanda Nara au plus mal, Icardi veut quitter Galatasaray

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Après une superbe saison en prêt, Mauro Icardi était parti pour signer définitivement à Galatasaray. Toutefois, sa femme Wanda Nara serait gravement malade. Les plans du joueur du PSG sont bouleversés et cela pourrait lui faire rejoindre l'Argentine.

La carrière d'un footballeur peut parfois prendre une direction inattendue à cause d'un évènement grave et/ou imprévu. On est dans ce cas de figure là avec Mauro Icardi. L'attaquant argentin du PSG doit quitter le club de la capitale. Fort heureusement, Galatasaray est intéressé après la superbe saison réalisée par Icardi en prêt. 22 buts en 24 matchs de Super Lig turque et un titre de champion à la clé, Icardi s'est très vite adapté à Istanbul. Un transfert définitif et un avenir à long terme allait de soi avant un terrible coup dur personnel. Son épouse et agente Wanda Nara est tombée malade. Selon la presse argentine, le diagnostic est grave avec une possible leucémie pour la jeune femme.

Icardi veut être prêté 6 mois en Argentine

Une dramatique information qui impacte la carrière sportive du joueur. En effet, alors que Wanda Nara est en Argentine et pourrait y être soignée, impossible pour son mari de la laisser tomber. Selon le média TyC Sports, Icardi veut être prêté six mois en Argentine pour rester au chevet de son épouse pendant le traitement de cette dernière.

🇦🇷 Icardi se plantea irse cedido a Argentina 6 meses, según 'Tyc Sports'.



🩺 La razón la enfermedad, que no ha sido concretada pero parece de gravedad, de Wanda Nara, que está a la espera de un tratamiento.



➡️ Newell's parece el mejor posicionado para ello. pic.twitter.com/PcTcJt7mP9 — BeSoccer (@besoccer_ES) July 21, 2023

Dans cette optique, le club de Newell's Old Boys se serait déjà positionné pour accueillir l'attaquant encore sous contrat au PSG. Toutefois, cela ne remet pas en cause le transfert d'Icardi à Galatasaray. Le but de l'attaquant étant de signer en Turquie et de convaincre le club stambouliote d'un prêt de 6 mois en Argentine. Malgré la qualification en Ligue des champions de Galatasaray et l'importance d'Icardi dans le onze titulaire, la demande de l'attaquant pourrait être acceptée. Au vu du problème de santé de sa femme, Icardi mériterait bien cette faveur.