PSG : Messi niveau salaire, c'est Neymar + Mbappé tous les ans

Dans : Mercato.

Ces dernières heures, la rumeur qui envoie Lionel Messi du FC Barcelone au Paris Saint-Germain a pris du poids. Mais est-elle vraiment crédible ?

En lâchant une énorme bombe sur son futur, ou plutôt sur son non-avenir au Barça, le sextuple Ballon d’Or a fait le bonheur des médias sportifs. Depuis quelques jours, le dossier Messi accapare tout le monde. Désireux de quitter le Barça dès cet été, à un an de la fin de son contrat et en essayant d’utiliser une clause périmée pour partir libre, Messi est envoyé au PSG, à Manchester City, à l’Inter Milan ou à Manchester United. Mais au final, c’est peut-être du côté du… Barça qu’il pourrait poursuivre sa carrière. Puisque son plan serait en train de fonctionner, vu que selon la presse espagnole, « Josep Maria Bartomeu serait disposé à quitter son poste de président de manière prématurée, si cela permet de conserver Lionel Messi au sein du club catalan ». Une tendance qui colle parfaitement à la réflexion de Geoffroy Garétier, pour qui le transfert de Messi à Paris ou ailleurs est impossible.

« Pourquoi Messi ne peut pas partir ? Parce qu’il doit tout au Barça. Il est arrivé à 13 ans. À l’époque, il avait une maladie de croissance, et c’est grâce au Barça qu’il est devenu un homme normal avant de devenir un joueur hors normes. Il a fait son premier match en pro en 2004 à 17 ans. Il ne peut pas partir, car il est le Barça. Avec lui, le Barça a gagné 10 titres de champion, 3 Ligue des Champions, Messi a marqué 634 buts. C’est le joueur au monde qui a marqué le plus de buts pour un seul club derrière Pelé à Santos. Messi n’a pas de prix. Son salaire annuel, c’est 100 millions d’euros avec les bonus, soit 12,3 % du chiffre d’affaires du Barça en 2019. S’il venait à Paris avec ce salaire-là, il coûterait environ 130 ME, soit le poids de Neymar plus Mbappé chaque année. C’est inconcevable. Il ne peut pas partir, car il n’est pas libre. Sa clause libératoire est de 700 millions d’euros. Le club qui voudrait l’engager risquerait un procès de la part du Barça, et serait sous le coup d’une très lourde amende pour régler ce transfert qui serait jugé illégal. Et puis, il ne peut pas partir, car il ne veut pas partir ! Il a le vestiaire avec lui, il veut faire partir la direction actuelle. Si Bartomeu s’en allait, qu’un nouveau président venait à prendre sa place avec un nouveau projet, il est probable que Messi déciderait de terminer sa carrière au Barça », a lancé le journaliste de Canal+, qui sait que Messi a peut-être fait tout ce cirque pour provoquer la vraie révolution au Barça. Avec des élections présidentielles anticipées, et l’arrivée de Xavi sur le banc de touche ? Messi n’espère que cela, les supporters aussi...