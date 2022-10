PSG : Barça-Messi, rencontre annoncée lundi à Paris

Si le FC Barcelone va mieux sportivement et financièrement, une chose manque encore aux Blaugranas : Lionel Messi. La Pulga avait quitté le Barça à l'été 2021 et, depuis, Joan Laporta fait de son retour un objectif personnel. Lundi soir, il tentera à nouveau de le séduire.

Depuis que Xavi est arrivé sur le banc du FC Barcelone, c'est un peu l'âme du club catalan qui est revenue au Camp Nou. Que ce soit dans l'état d'esprit ou sur le plan du jeu, l'ancien milieu redonne peu à peu ses lettres de noblesse au Barça. Néanmoins, il manque encore ce petit grain de folie qui fait d'une bonne équipe une grande. Pour les supporters blaugranas ainsi que pour la direction, ce grain de folie ne porte qu'un nom, Lionel Messi. Le départ précipité du septuple ballon d'or en 2021 n'a pas été digéré en Catalogne et seul son retour pourrait arranger la situation.

Outre la réduction de l'immense dette du club, Joan Laporta n'a cessé de promettre aux socios de ramener l'enfant prodige au club. Et, clairement, une opportunité se présentera l'été prochain quand Messi arrivera au bout de son contrat avec le PSG. Reste que la Pulga ne montre aucune impatience à revenir au bercail. De quoi inquiéter le président Laporta qui multiplie les appels du pied dans les médias ou en privé. Il va maintenant passer aux choses sérieuses, en rencontrant Lionel Messi. La remise du ballon d'or lundi soir à Paris lui en donne l'occasion rêvée.

❗| Laporta will meet Messi in Paris on Monday according to his interview with BarçaTV. pic.twitter.com/aBy0IWKBtg