Sergio Ramos en sauveur, le Real est désespéré

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a fait certains choix forts cet été lors du mercato. Les champions de France ont notamment laissé partir Sergio Ramos, toujours sans club à l'heure actuelle.

Sergio Ramos n'a pas trouvé de terrain d'entente avec le PSG pour prolonger son contrat il y a quelques semaines. Le champion du monde espagnol n'a pas encore trouvé son bonheur mais se tient prêt à relever n'importe quel défi. On l'a récemment annoncé en MLS ou encore en Arabie saoudite. Deux destinations qui plaisent à Sergio Ramos même si ce dernier se laisse encore un peu de temps dans sa réflexion. Car pas mal de choses se passent en Europe et dans son ancien club, le Real Madrid. En effet, le club merengue fait face à une vague de blessures importante, avec les absences longue durée de Thibaut Courtois mais aussi d'Eder Militao, tous les deux victimes d'une rupture des ligaments croisés du genou. A Madrid, on se met à envisager un retour de Sergio Ramos pour combler l'absence du Brésilien.

Sergio Ramos, Madrid se met à y croire fortement

Les différents médias et supporters pro-Real Madrid ont émis l'idée d'un retour de Sergio Ramos pour une signature de courte durée. L'Espagnol connait très bien le club et le contexte. Il sort d'une saison pleine au PSG avec de belles prestations, ce qui peut rassurer les champions d'Europe 2022. Lors de son départ en 2021, Sergio Ramos avait indiqué qu'il reviendrait en plus un jour ou l'autre au Real Madrid. Ce sera peut-être pour cet été. Le Real Madrid va sonder le marché et prendre une décision forte prochainement. Un retour pour 0 euro de Sergio Ramos a en tout cas de quoi séduire dans la capitale espagnole.