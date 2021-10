Pogba et Mbappé au Barça, Xavi dit non !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Promis au Real Madrid ou au PSG, Paul Pogba et Kylian Mbappé vont avoir comme point commun d’être libre au mois de juin prochain.

Le premier hésite entre prolonger à Manchester United, et changer d’air pour signer à la Juventus, au PSG ou au Real Madrid. Pour le second, il n’y a pas beaucoup d’hésitation en revanche, puisque tout semble indiquer que l’attaquant parisien n’attend que de signer pour la Maison Blanche l’été prochain. Néanmoins, en Espagne, il y a aussi un autre club à la santé financière fragile, mais qui rêve de faire au moins un énorme coup pour relancer la dynamique. Il s’agit du FC Barcelone, qui négocie avec Xavi pour en faire son nouveau coach après le limogeage de Ronald Koeman. Ancien métronome du grand Barça, l’entraîneur d’Al-Sadd est d’accord sur le principe pour rejoindre le club catalan. Il compte bien se servir des difficultés actuelles pour repartir d’une feuille banche, dans un effectif gangrené par les joueurs aux énormes salaires, inversement proportionnel à leur temps de jeu.

Pogba et Mbappé incompatibles avec le projet Xavi

Big lies to make headlines pic.twitter.com/VBQiBxSuNO — Paul Pogba (@paulpogba) October 27, 2021

Xavi compte donc s’appuyer sur le centre de formation, les jeunes du club, des trouvailles sur le marché des transferts et quelques vedettes étrangères pour faire un grand coup de balai dans l’effectif blaugrana. Et des joueurs comme Pogba et Mbappé ne l’intéressent pas du tout pour reconstruire l’équipe, assure The Express. Pour le journal anglais, c’est un profil de joueurs que Xavi ne recherche pas du tout, et des efforts financiers pour les recruter ne sont pas envisageables une seule seconde pour lui. Le champion du monde 2010 avec la Roja préfère plutôt des joueurs compatibles avec sa philosophie de jeu, et compte bien garder le peu de sous qu’il reste dans les caisses du FC Barcelone pour aller chercher des joueurs fidèles à son système.