PL : Cristiano Ronaldo, le prix de son transfert dévoilé

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Manchester United a frappé un énorme coup dans cette fin de mercato en recrutant Cristiano Ronaldo en provenance de la Juventus Turin.

Durant de longues semaines, le Portugais a été annoncé au PSG afin de compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Par la suite, c’est Manchester City qui a été associé à Cristiano Ronaldo, mais l’improbable ne s’est pas produit. L’histoire est belle puisque c’est finalement à Manchester United que le buteur de 36 ans a posé ses valises, dans son ancien club. En ce début de semaine, la Juventus Turin a enfin communiqué sur son site officiel au sujet du départ de Cristiano Ronaldo. Comme elle le fait pour tous ses transferts, la Vieille Dame a dévoilé les chiffres précis de l’opération. Il s’agit, selon le communiqué du club piémontais, d’un transfert à hauteur de 15 millions d’euros payable en cinq fois plus 8 millions d’euros de bonus.

Le joli coup de Manchester United

Sur le papier, on peut donc dire que Manchester United a réalisé une très belle opération quand on sait que Manchester City négociait le transfert de Cristiano Ronaldo à hauteur de 30 millions d’euros. Devant l’insistance du joueur, qui voulait impérativement quitter la Juventus Turin, le cador de la Série A a finalement craqué en diminuant ses exigences pour le plus grand bonheur de Manchester United. Avec le transfert surprise de Cristiano Ronaldo, qui ravi bien évidemment les fans, les Red Devils ont conclu leur mercato en beauté. Pour rappel, le dauphin de Manchester City avait déjà fait fort auparavant avec les transferts de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund et de Raphaël Varane, arraché au Real Madrid pour plus de 50 millions d’euros bonus compris. Reste maintenant à voir si la mayonnaise va prendre. Si tel est le cas, alors Manchester United se posera naturellement en favori de la Premier League cette saison…