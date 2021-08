Cristiano Ronaldo garde le numéro 7, Cavani abdique

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Depuis l'annonce du retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, on se posait la question du futur numéro de...CR7. Car c'est Edinson Cavani qui porte le 7. Mais le mercato va permettre de régler cela.

Le football européen a connu quelques coups de tonnerre durant ce mercato, mais celui qui a résonné la semaine passée avec le transfert de Cristiano Ronaldo restera dans les mémoire. Quelques jours après avoir fait savoir à la Juventus qu’il voulait partir dès cet été, CR7 a d’abord été tout proche de signer à Manchester City avant, moins de 24 heures plus tard, de s’engager avec Manchester United dans ce qui est l’un des come-back les plus dingues de l’histoire du football. En attendant qu’il arrive à Old Trafford après la trêve internationale, les Red Devils préparent l’opération marketing colossale que va engendrer la signature de Cristiano Ronaldo. Et cela passe notamment par le numéro du maillot de la star portugaise. Car depuis son premier passage à Manchester United, Cristiano Ronaldo est évidemment lié au numéro 7, malgré un bref passage au numéro 9 à Madrid, et on voit mal le joueur de 36 ans changer cela.

Edinson Cavani va récupérer le n°21 de Daniel James. Cristiano Ronaldo prendra le n°7. [@TANG_Foot] #MUFC pic.twitter.com/jlDHjtwgdU — Manchester United (@MUnitedFR) August 30, 2021

Seul problème, mais de taille, le fameux numéro 7 a été attribué à Edinson Cavani et il a déjà été enregistré cette saison auprès de la Premier League, Man Utd n'ayant pas prévu le retour de Cristiano Ronaldo. Difficile de demander à El Matador, qui a brillé la saison passée, de se délester ainsi de son numéro sans rien en échange. Selon le Daily Express, une fois que Daniel James sera transféré à Leeds, les dirigeants de Manchester United vont proposer le numéro 21 à Edinson Cavani, celui qu’il porte sous le maillot de l’Uruguay. Une offre que l'ancien attaquant du PSG ne pourra pas réellement refuser. Et cela permettra donc à Cristiano Ronaldo de récupérer son 7, une demande de dérogation ayant déjà été formulée auprès de la Premier League afin de vite officialiser cette décision.