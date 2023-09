Paul Pogba, un départ fracassant pour la Team Benzema ‍?

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

De retour à la Juventus de Turin l'année dernière, Paul Pogba a traversé une période sombre avec un enchaînement de blessure et des problèmes extra-sportifs. Un départ du Français n'est pas à exclure.

Joueur star de la Juventus de Turin entre 2012 et 2016, Paul Pogba a perdu de sa superbe. Avec seulement 10 matchs disputés la saison passée pour son retour en Italie, le Français a eu beaucoup de mal à enchaîner les rencontres. Cette saison encore, le milieu de terrain n'est pas épargné par les rechutes. À 30 ans, Pogba n'est clairement plus le même joueur qu'il y a dix ans et les dirigeants turinois l'ont bien compris. Le journaliste Ekrem Konur avance même qu'un départ n'est pas impossible pour le champion du monde, dont le salaire est très élevé. Les Bianconeri pourraient faire de grosses économies avec un transfert de Pogba. Cela tombe bien puisque le mercato est ouvert jusqu'au 20 septembre en Arabie saoudite et Al Ittihad surveille la situation sportive de l'ancien joueur de Manchester United.

La Juventus en a marre du salaire de Pogba, l'Arabie saoudite rapplique

🚨Al Ittihad is monitoring the situation of Paul Pogba. Juventus may allow the French player to leave due to his high salary.

🇫🇷 🟡 #İttihad ⚫ #ForzaJuve https://t.co/ErWJpdHvEY pic.twitter.com/u6IWn28F4t — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 5, 2023

L'Arabie saoudite est le nouveau berceau des footballeurs. Peu importe l'âge, la nationalité ou l'argent. Paul Pogba est donc pisté par le récent vainqueur de la ligue saoudienne et qui a également recruté Karim Benzema et N'Golo Kanté, deux anciens coéquipiers du milieu de terrain en sélection. Al Ittihad est assurément en mesure d'offrir un salaire plus que convenable à Pogba pour tenter de l'attirer et pour convaincre la Juventus de s'en séparer. Reste à savoir si le natif de Lagny-sur-Marne est prêt à quitter l'Europe, sans avoir remporté la Ligue des Champions, qui était clairement un objectif au début de sa carrière. Le choix de l'Arabie saoudite ne semble pas être rédhibitoire pour intégrer l'équipe de France, ce qui pourrait être un argument supplémentaire au départ de Paul Pogba.