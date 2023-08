Paqueta à City, on frôle les 90 millions d'euros ‍!

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Lucas Paqueta a affiché son envie de rejoindre Manchester City, qui se prépare à faire une deuxième offre pour obtenir les services de l'ancien lyonnais.

Encore une énorme dépense en vue pour Manchester City. Le club champion d’Europe a déjà réussi quelques miracles en conservant pour le moment Bernardo Silva et Kyle Walker alors que leur départ ne faisait quasiment aucun doute au début de l’été. Si Riyad Mahrez et Ilkay Gundongan sont deux départs très préjudiciables au mercato, les Citizens ont déjà lâché deux belles sommes pour faire venir Mateo Kovacic (30 ME de Chelsea), et Josko Gvardiol (90 ME de Leipzig). Mais un autre transfert est désormais considéré en approche, avec la volonté pour le champion d’Angleterre de s’offrir Lucas Paqueta pour contrôler encore mieux le milieu de terrain, et parfois faire souffler Kevin De Bruyne.

Une offre cash, ou avec des joueurs

Lucas Paquetá wants Manchester City. Club to club negotiations continue as City will bid again — after initial verbal approach for £70m rejected. 🔵🇧🇷



Players can be included in the deal, as reported yesterday.



City don’t want to overpay but preparing new verbal approach. pic.twitter.com/DKeAKYVKDL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023

Le Brésilien est en tout cas convaincu par le projet de City, et a fait savoir à West Ham son désir de changer d’air. Pour le moment, les négociations se font de manière informelles, et une offre orale de 81 ME a été repoussée par les Hammers. Selon Fabrizio Romano, une nouvelle offre est en préparation pour Manchester City, qui réfléchit à mettre 90 ME sur la table, ou à essayer de réduire la facture en incluant des joueurs dans le transfert. En tout cas, l’ancien joueur de l’OL espère bien préparer ses valises dans les prochains jours, sachant qu’il rejoindre une équipe qui a dominé le football européen la saison dernière.