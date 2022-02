OM : Mané et Marseille, poker menteur

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Grand bonhomme du Sénégal à la CAN cet hiver, Sadio Mané a enflammé les supporters de l’OM après le succès des Lions contre l’Egypte.

Dans un live avec Pape Gueye après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations, la star de Liverpool et du Sénégal avait -dans l’euphorie- ouvert la porte à un transfert à Marseille. « Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens (à Marseille) » s’était emballé Sadio Mané sous le coup de la joie et de l’émotion. Les supporters marseillais ne sont pas naïfs au point de croire en un possible transfert de Sadio Mané à Marseille mais certains observateurs ont soulevé que le contrat du Sénégalais à Liverpool expirait en juin 2023. De quoi envisager une arrivée de Mané à Marseille pour zéro euro dans un an et demi ? Ce scénario a peu de chances d’arriver d’autant que selon Goal, Sadio Mané estime avoir fait le tour de la question à Liverpool et pourrait changer d’air dès le prochain mercato estival.

« Met de l’argent, je viens »



Sadio Mané quand on lui demande de venir à l’OM. 😅



🎥 @Youe2n_OM pic.twitter.com/qAEQCq433D — Actu Foot (@ActuFoot_) February 6, 2022

Proche de signer au Real Madrid en 2017-2018, Sadio Mané pourrait demander à ses dirigeants de le laisser partir à la fin de la saison, un an avant que son contrat arrive à expiration. Et l’international sénégalais a un objectif très clair pour la suite de sa carrière. A en croire le média, il souhaite découvrir la Liga sans pour autant avoir une préférence nette entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Réclamé au Real par Zinedine Zidane à l’époque, Sadio Mané avait également fait l’objet d’une demande de Lionel Messi au FC Barcelone la saison dernière. Autant dire que l’international sénégalais, ailier rapide et efficace mais surtout doté d’une mentalité excellente, est apprécié partout sur le globe. La course à sa signature risque donc d’être acharnée et sans surprise, l’Olympique de Marseille n’y sera pas mêlée malgré le fantasme née des déclarations du joueur après la victoire du Sénégal au soir du sacre en Coupe d’Afrique des Nations.