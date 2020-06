OM : Fin de cet imbroglio à 5 ME, Marseille largué ?

Dans : Mercato.

Il y a plusieurs semaines, Watford annonçait la signature du pré-contrat de Pape Gueye (21 ans) en provenance du Havre.

Mais en réalité, ce dossier est extrêmement délicat puisque Pape Gueye, qui a changé d’agent après la signature de ce contrat, ne souhaite plus aller à Watford. « Nous nous interrogeons sur de possibles irrégularités autour de la signature du contrat. Nous ne nions pas l'existence d'un accord conclu avec Watford par l'intermédiaire de l'ancien agent de Pape Gueye, mais nous pointons du doigt ce qui pourrait s'apparenter à des anomalies » indiquait son nouveau représentant, l’avocat Pierre-Henri Bovis, au début du mois de mai. Vraisemblablement, les choses de décantent dans le dossier Pape Gueye puisque selon les informations obtenues par Mohamed Toubache, Watford est disposé à laisser filer l’ancien capitaine du Havre pour seulement 5 ME.

Angers en avance sur l'OM pour Pape Gueye

A ce prix-là, celui qui était considéré avant le confinement comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2 à son poste devient une réelle affaire. On le sait, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas étaient très intéressés par son profil à l’Olympique de Marseille. Mais selon l’insider, c’est le SCO d’Angers qui est tout proche de rafler la mise, ce qui permettrait à Stéphane Moulin de tenir le successeur de Baptiste Santamaria, dont le départ lors de ce mercato estival fait peu de doutes. Reste désormais à voir si l’Olympique de Marseille profitera de l’évolution positive de ce dossier avec la possibilité de recruter Gueye en provenance de Watford pour se positionner concrètement ou si Angers a pris une longueur d’avance trop importante… Ce qui est certain, c’est que le profil de Gueye doit toujours plaire à Marseille puisque dans son édition du jour, La Provence indiquait que la volonté de Villas-Boas est de recruter un jeune milieu défensif au mercato.