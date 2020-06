OM : Villas-Boas veut trois joueurs, Eyraud a les noms

Dans : OM.

Malgré le contexte économique, l’Olympique de Marseille prépare son recrutement pour le moment basé sur les consignes de son entraîneur André Villas-Boas.

La période de flou concernant son avenir est oubliée. S’il envisage toujours de quitter l’Olympique de Marseille l’année prochaine, André Villas-Boas reste totalement impliqué. L’entraîneur olympien ne reste pas les bras croisés et accepte de travailler avec le président Jacques-Henri Eyraud dans une ambiance tout à fait correcte, assure Le Phocéen. Les deux hommes s'activent ainsi sur le mercato à venir et pas seulement sur les probables départs. On sait que le deuxième de Ligue 1 doit vendre pour 60 millions d’euros afin de réduire son déficit. Mais le duo n’oublie pas que l’effectif aura besoin de renforts. C’est pourquoi, en attendant l’arrivée d’un directeur du football, Villas-Boas a pris les commandes du recrutement.

Il faut dire que le coach de l’OM est bien placé pour connaître les besoins de son équipe. Le Portugais aurait donc fixé trois priorités, à savoir les signatures d’un défenseur central, d’un attaquant et d’un jeune milieu défensif capable de dépanner cette saison et de s’imposer durant la suivante. Quant à l’avant-centre, la piste menant au Rennais M’Baye Niang (25 ans) n’est un secret pour personne mais la source confirme qu’il n’existe aucune négociation entre les trois parties concernées. Enfin, en ce qui concerne le défenseur central, le dossier Diogo Leite (21 ans) apparaît comme le plus intéressant, à condition que le FC Porto accepte de le prêter.