Humilié au Real Madrid, Hazard s'en va

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Au fil des semaines, il devient évident que l'avenir d'Eden Hazard ne s'inscrit plus au Real Madrid. Peu utilisé par Carlo Ancelotti en raison d'une forte concurrence brésilienne, le Belge est transférable. Une issue approuvée par le joueur mais aussi par le club madrilène.

Arrivé en star à l'été 2019, Eden Hazard n'est plus qu'un simple figurant dans l'effectif du Real Madrid. A l'époque, le Belge devait assurer la succession de Cristiano Ronaldo parti un an auparavant. Florentino Perez déboursait 115 millions d'euros pour le chiper à Chelsea et attendait monts et merveilles. Trois ans plus tard, le constat d'échec est unanime. Hazard a rarement pu montrer l'étendue de son talent à Madrid avec des problèmes physiques liés à des blessures mais aussi à un état de forme discutable.

La Juventus rêve d'Eden Hazard, le Real lui offre volontiers

Les choses ont empiré pour Hazard en même temps que le Real Madrid allait chercher sa 14e Ligue des champions. Les Merengues étaient portés par Vinicius Junior, lequel a envoyé durablement Hazard sur le banc. Même l'autre brésilien Rodrygo est devant l'ancien lillois dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti. Cette saison, l'international belge n'a joué qu'à cinq reprises toutes compétitions confondues. Trop peu pour satisfaire le taulier des Diables Rouges qui doit maintenant penser à aller voir ailleurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eden Hazard (@hazardeden_10)

Après des premiers contacts avec Newcastle l'été dernier, les choses devraient s'accélérer dans un futur proche. Selon le média espagnol Okdiario, la Juventus se porte candidate au recrutement d'Eden Hazard. On privilégie un prêt du côté bianconeri et, ce dès janvier prochain. Il faut dire que la Vieille Dame a bien besoin de renforts pour espérer se qualifier en coupe d'Europe l'an prochain. Un mouvement qui ne ferait que des heureux. Outre Hazard en quête désespérée de temps de jeu, le Real Madrid fera tout pour accélérer le départ du Belge au vu de son salaire parmi les plus importants du club. Dans l'idéal, les Merengues espèrent que le joueur quittera définitivement Madrid au plus tard l'été prochain puisque son contrat expire en juin 2024. Même avec un prix élevé, option fort hypothétique, ce serait le plus gros accident industriel de la longue histoire du Real Madrid.