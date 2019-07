OL : Fekir file au Bétis et fait le bonheur du PSG !

Dans : Mercato, OL, Ligue 1, PSG.

Dans la nuit de lundi à mardi, l’Olympique Lyonnais et le Bétis Séville ont officialisé le transfert de l’international français Nabil Fekir en Andalousie, contre environ 20 ME. Un transfert attendu depuis plusieurs jours, et qui va assurément avoir une incidence directe sur l’avenir d’un certain Giovanni Lo Celso. Et pour cause, il se murmure en Espagne que le Bétis Séville attendait de boucler la venue de Nabil Fekir afin de vendre l’Argentin, courtisé par les plus grands clubs européens dont Tottenham.

Ce mardi, The Sun annonce d’ailleurs que l’ancien milieu défensif du Paris Saint-Germain va prendre la direction de Londres dans les prochaines heures afin de s’engager avec les Spurs contre 50 ME. Une opération qui intéresse grandement le champion de France en titre, qui va toucher 20 % de la revente de l’Argentin. C’est donc une somme globale de 10 ME qui va prochainement atterrir dans les caisses du Paris Saint-Germain, qui avait vendu Giovanni Lo Celso au Bétis Séville pour 22 ME au mercato à la suite d’un prêt avec option d’achat.